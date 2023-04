Υγεία - Περιβάλλον

Σοβαροί τραυματισμοί από βεγγαλικά - Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 27χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την εορταστική ατμόσφαιρα του Πάσχα σημάδεψαν και φέτος οι τραυματισμοί από βεγγαλικά και κροτίδες. Στο νοσοκομείο οκτώ άτομα.

Οι σοβαροί τραυματισμοί από τα βεγγαλικά σημάδεψαν και φέτος την εορταστική ατμόσφαιρα του Πάσχα, με οκτώ συνολικά ανθρώπους να καταλήγουν στο νοσοκομείο .

Τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά από τις κροτίδες που έπεσαν μετά το Χριστός Ανέστη σε Σύμη, Αγκίστρι, Πύλο και Ρόδο.

Ένα 14χρονο αγόρι από το Αγκίστρι υπέστη πολλαπλά εγκαύματα και ακρωτηριασμό δακτύλων στο αριστερό χέρι από κροτίδα. Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία» όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο και πλέον νοσηλεύεται.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μετά από αεροδιακομιδή ένα 13χρονο αγόρι από τη Σύμη που υπέστη μερικό ακρωτηριασμό δαχτύλων στο δεξί χέρι και τραύμα στο πρόσωπο από κροτίδα και αναμένεται να χειρουργηθεί.

Στη Ρόδο ένα 7χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο του νησιού όταν άγνωστοι πέταξαν βεγγαλικά με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στο χωριό Μαλώνα.

Επίσης, στην Πύλο σοβαρά στο χέρι από κροτίδα τραυματίστηκε ένα 9χρονο παιδί. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου και από εκεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Όμως κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε Νοσοκομείο της Αθήνας και έτσι με μέριμνα της οικογένειάς του διακομίστηκε στο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Ο 9χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποστεί ακρωτηριασμό δακτύλου του χεριού του και θλαστικό τραύμα στην παλάμη.

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 27χρονος από το Λεωνίδιο

Την ίδια ώρα, τέσσερις ενήλικοι άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Λεωνίδιο στην προσπάθειά τους να πυροδοτήσουν βεγγαλικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται από χθες (15/4) το βράδυ 27χρονος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ο οποίος μεταφέρθηκε από το Λεωνίδιο. Ο 27χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και φέρει τραύματα στο λαιμό και στον τράχηλο από κροτίδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - σοκ στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου: ΙΧ παραβίασε το κόκκινο, νεκρή μία γυναίκα (εικόνες)

Σουδάν: “Οι πυροβολισμοί πέφτουν πίσω μου” - Έλληνες εγκλωβισμένοι μιλούν στον ΑΝΤ1

Κατερίνα Χέλμη: Ο κινηματογράφος και ο τελευταίος ρόλος στην σειρά “Ζωή” του ΑΝΤ1+ (βίντεο)