Βανδή - Μπισμπίκης: Οι τρυφερές αναρτήσεις ανήμερα του Πάσχα (εικόνες)

Το ζευγάρι πέρασε ακόμη ένα Πάσχα μαζί και μάλιστα μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους τρυφερά στιγμιότυπα.



Πιο ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι από ποτέ είναι η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, που εδώ και καιρό δεν κρύβουν τον έρωτά τους.



Το ζευγάρι πέρασε ακόμη ένα Πάσχα μαζί και μάλιστα το βράδυ της Κυριακής ο ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακολούθους ένα πολύ τρυφερό κοινό του στιγμιότυπο με την τραγουδίστρια.



"Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη.." έγραψε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη λεζάντα της ανάρτησής του, ενω παράλληλα ανέβασε μια καλλιτεχνική φωτογραφία, στην οποία φαίνεται ο ίδιος και Δέσποινα Βανδή να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον.

Λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του ηθοποιού και η Δέσποινα Βανδή ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία και σχολίασε στη λεζάντα: "Χρόνια πολλά ευτυχισμένα γεμάτα αγάπη!".

