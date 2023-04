ΝΒΑ – Μπακς: Ο Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε και τα “ελάφια” πόνεσαν…

Αθλητικά

Σοκ για τους Μπακς στο πρώτο παιχνίδι για τα play off κόντρα στους Μαϊάμι Χιτς. Αγωνία για τον Αντετοκούνμπο που αποχώρησε τραυματίας από την πρώτη περίοδο.

Ο Τζίμι Μπάτλερ σημείωσε 35 πόντους και μάζεψε 11 ασίστ καθώς οι φιλοξενούμενοι Μαϊάμι Χιτ κέρδισαν με 130-117 τους Μιλγουόκι Μπακς, που αναγκάστηκαν να παίξουν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τραυματίστηκε στη μέση και αποχώρησε, στο 1ο παιχνίδι της σειράς playoffs της Ανατολικής Περιφέρειας.

O Έλληνας σούπερ σταρ που είχε μία άσχημη πτώση στο παρκέ, η οποία προκάλεσε τραυματισμό στη μέση, αποχώρησε προσωρινά προς τα αποδυτήρια, γύρισε, δεν μπορούσε να βοηθήσει και έφυγε οριστικά από τον αγώνα, έχοντας αγωνιστεί μόλις 10:50. Σε αυτό το διάστημα σκόραρε 6 πόντους (2/4 δίποντα, 2/4 βολές), μάζεψε τρία ριμπάουντ και έκανε ένα λάθος.

Πλήγμα και για την ομάδα του Μαϊάμι ο τραυματισμό του Τάιλερ Χίρο ο οποίος αποχώρησε-έχοντας πετύχει 12 πόντους- με κάταγμα στο χέρι, λίγο πριν από το ημίχρονο του αγώνα και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο σημείωσε 22 πόντους για τους –όγδοους- Χιτ, οι οποίοι έπαιζαν λιγότερο από 48 ώρες μετά την πρόκριση στα playoffs, κερδίζοντας το Σικάγο σε ένα παιχνίδι αποκλεισμού play-in.

Ο Κρις Μίντλετον ήταν κορυφαίος του Μιλγουόκι με 33 πόντους. Ο Μπόμπι Πόρτις είχε 21 πόντους, ενώ ο Τζρου Χόλιντεϊ 16 πόντους και 16 ασίστ.

