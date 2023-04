Κοινωνία

Σχολεία: Το πρόγραμμα μετά τις διακοπές του Πάσχα

Αναλυτικά οι ημερομηνίες για το πρόγραμμα των σχολείων μετά τις διακοπές του Πάσχα. Τα τελευταία μαθήματα και η ημερομηνία έναρξης των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Λήξη μαθημάτων, έναρξη Πανελλαδικών, κλείσιμο σχολείων: Μετά το Πάσχα, αρχίζει η «αντίστροφη μέτρηση», καθώς απομένει περίπου ένας μήνας μέχρι να ακουστούν τα πρώτα... τελευταία κουδούνια της σχολικής χρονιάς.



Για την τρέχουσα σχολική χρονιά, οι ημερομηνίες-ορόσημα έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο μίας προσπάθειας του υπουργείου Παιδείας να υπάρξει αρτιότερη οργάνωση του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους. Η νέα αυτή πρακτική που εγκαινιάστηκε, ακολουθήθηκε μάλιστα και από σχετική νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπει τη γνωστοποίηση του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε χρονιάς.



Ο προγραμματισμός αυτός του υπουργείου Παιδείας, που έχει ανακοινωθεί, δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, πέραν της μεταφοράς κατά μία ημέρα αργότερα των εξετάσεων των τάξεων του λυκείου. Έτσι, η 15η Ιουνίου είναι η ημερομηνία κατά την οποία αφ' ενός νηπιαγωγεία και δημοτικά θα ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους και αφ' ετέρου, γυμνάσια και λύκεια θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους. Η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει οριστεί την 1η Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ και στις 2 Ιουνίου για τα ΓΕΛ.

Λήξη μαθημάτων

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα τελευταία μαθήματα στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα πραγματοποιηθούν στις 15 Ιουνίου.

Στα γυμνάσια, τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 30 Μαΐου και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο διάστημα 1 - 15 Ιουνίου.

Στα λύκεια, τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 18 Μαΐου και για τις τρεις τάξεις. Στη συνέχεια, οι εξετάσεις για τους μαθητές της Α' και Β' λυκείου θα πραγματοποιηθούν από 23 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της Γ' λυκείου θα πραγματοποιηθούν πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών, από 23 έως 30 Μαΐου.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν 2-12 Ιουνίου για τα ΓΕΛ (ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια) και 1-16 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ (ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια).

Αναλυτικότερα, οι εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν στις 2 Ιουνίου 2023 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας) και στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τρεις ημέρες εξετάσεων των μαθημάτων Προσανατολισμού:

6 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

8 Ιουνίου: Λατινικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

12 Ιουνίου: Ιστορία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Όσον αφορά στα ΕΠΑΛ, η πρώτη ημέρα των εξετάσεων θα αφορά επίσης στο μάθημα Γενικής Παιδείας, των Νέων Ελληνικών και οι υπόλοιπες επτά (3, 7, 9, 10, 13, 15 και 16 Ιουνίου) σε μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα διεξαχθούν στο διάστημα από 17 έως και 29 Ιουνίου. Αρχικά, στις 17 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο μάθημα των Αγγλικών και στις 19 Ιουνίου στα Γερμανικά. Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου (20 και 21 Ιουνίου, αντίστοιχα).

Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των μαθημάτων που αφορούν στην εισαγωγή σε μουσικά τμήματα: Αρμονία (22 Ιουνίου), Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (23 Ιουνίου), Μουσική Αντίληψη και Γνώση (24 Ιουνίου), Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (26 Ιουνίου). Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν με τα Γαλλικά (27 Ιουνίου), τα Ισπανικά (28 Ιουνίου) και τα Ιταλικά (29 Ιουνίου).

Εισαγωγή σε Πρότυπα και Πειραματικά

Η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στην οποία θα υποβληθούν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία θα διεξαχθεί στις 29 Απριλίου 2023, με εξέταση στα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας σε περίπτωση ισοβαθμίας στα Πρότυπα σχολεία είναι η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

