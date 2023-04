Πολιτισμός

Κατερίνα Χέλμη: Το ΚΘΒΕ αποχαιρετά την σπουδαία ηθοποιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "αντίο" του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στην σπουδαία ηθοποιό που έφυγε από την ζωή.



Βαθιά θλίψη για την απώλεια της Κατερίνας Χέλμη, "μιας σπουδαίας κυρίας του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, που υπηρέτησε την τέχνη και τον πολιτισμό με το ταλέντο, το ήθος και τη σεμνότητά της", εκφράζει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), με το οποίο η ηθοποιός είχε συνολικά 24 συνεργασίες στην περίοδο από το 1971 μέχρι το 1996.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΘΒΕ:

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Κατερίνας Χέλμη, μιας σπουδαίας κυρίας του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου που υπηρέτησε την τέχνη και τον πολιτισμό με το ταλέντο, το ήθος και τη σεμνότητά της. Υπήρξε ένας ξεχωριστός άνθρωπος - πάντα με ένα πλατύ χαμόγελο - που έφυγε, έχοντας διαγράψει μια μακροχρόνια και συνεπή διαδρομή στη θεατρική τέχνη. Ηθοποιός, δασκάλα υποκριτικής αλλά και συγγραφέας αρκετών βιβλίων ήταν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με μεγάλη πνευματική καλλιέργεια.

Η Κατερίνα Χέλμη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού και του Θεάτρου Τέχνης, αλλά τελικά αποφοίτησε από τη Σχολή του Πέλου Κατσέλη. Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από χαρακτηριστικούς ρόλους σε μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Η πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο πραγματοποιήθηκε το 1957 στην ταινία «Μπαρμπαγιάννης ο κανατάς», ενώ μεγαλύτερή της επιτυχία αποτελεί η ταινία «Τα κόκκινα φανάρια», σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη.



Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, συμμετείχε σε περισσότερες από 25 ταινίες και σε 4 τηλεοπτικές σειρές. Στο θέατρο πρωταγωνίστησε σε δεκάδες παραστάσεις και ξεχώρισε για τις υψηλού επιπέδου ερμηνείες της. Υπήρξε αγωνίστρια τόσο στην τέχνη της όσο και στον κοινωνικό και πολιτικό βίο της χώρας. Σύζυγός της ήταν ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Σβολόπουλος.





Στο ΚΘΒΕ έχει συνεργαστεί με σπουδαίους σκηνοθέτες, ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Η τελευταία συνεργασία της ήταν στην παράσταση Το φιντανάκι» του Παντελή Χορν που παρουσιάστηκε το 1996, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη, στο Δημοτικό Θέατρο της Σταυρούπολης, ενώ ακολούθησαν παραστάσεις στο Θέατρο Αυλαία το 1997 καθώς και χειμερινή & καλοκαιρινή περιοδεία.

Συνεργασίες με το ΚΘΒΕ:

«Ο ψεύτης» του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Γιώργου Θεοδοσιάδη – Πρώτη παρουσίαση: Καβάλα, Κινηματοθέατρο «Απόλλων» (15/10/1971) [ΡΟΖΑΟΥΡΑ]

«Το λάθος» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη Θέατρο Αυλαία (1972) [ΜΑΡΘΑ]

«Ένα ονειρόδραμα» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, σε σκηνοθεσία Σπύρου Α. Ευαγγελάτου - Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Κεντρική Σκηνή (1972) [ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΝΔΡΑ]

«Αίας» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη, Πρώτη Παρουσίαση: - Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων (1972) [ΤΕΚΜΗΣΣΑ]

«Ιφιγένεια η εν Ταύροις» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Θεοδοσιάδη, Πρώτη Παρουσίαση: Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων (1972) [ΑΘΗΝΑ -Αύγουστος 1973]

«Το τσίρκο» του Νίκου Ζακόπουλου, σε σκηνοθεσία Μαίρης Βοσταντζή, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Αυλαία (1972) [ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ]

«Ο άνθρωπος, το κτήνος και η αρετή» του Λουίτζι Πιραντέλλο, σε σκηνοθεσία Πάνου Χαρίτογλου, Θέατρο Αυλαία (19/01/1973) [ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΕΛΛΑ]

«Εσύ και τα σύννεφά σου» του Έρικ Βέστφαλ, σε σκηνοθεσία Νίκου Ραφτόπουλου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Αυλαία (1973) [ΑΝΤΕΛ -αντικατάσταση εαρινή περιοδεία]

«Η μεταφυσική του μοσχαριού με τα δύο κεφάλια» του Στανισλάβ Ίγκνασυ Βίτκιεβιτς, σε σκηνοθεσία Κούλας Αντωνιάδη, Θέατρο Αυλαία (1973) [ΛΕΟΚΑΡΤΙΑ ΚΛΑΙΗ]

«Κόμης Έντερλαντ» του Μαξ Φρις, σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Κεντρική Σκηνή (1973) [ΕΛΣΑ]

«Ο Πειρασμός» του Γρηγορίου Ξενόπουλου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Θεοδοσιάδη - Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Κεντρική Σκηνή (1974) [ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ]

«Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη- Πρώτη Παρουσίαση: Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων (1974) [ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ]

«Χανς Κολχάας» του Τζαίημς Σώντερς, σε σκηνοθεσία Γιώργου Θεοδοσιάδη- Θέατρο Αυλαία (1974) [ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ]

«Οι αριθμημένοι» του Ελίας Κανέττι, σε σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη- Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Κεντρική Σκηνή (1975) [ΜΑΝΑ]

«Το σπίτι της κούκλας» του Χένρικ Ίψεν, σε σκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη - Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Κεντρική Σκηνή (1975) [Κα ΛΙΝΤΕ]

«Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη- Πρώτη Παρουσίαση: Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων (1975) [ΧΡΥΣΟΘΕΜΗ]

«Η δοκιμασία» του Άρθουρ Μίλλερ, σε σκηνοθεσία Νίκου Ραφτόπουλου- Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Κεντρική Σκηνή (1976) [ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΠΡΟΚΤΕΡ]

«Η πρόσκληση» του Μπάμπη Τσικληρόπουλου, σε σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Κεντρική Σκηνή (1977) [ΜΑΡΙΩ]

«Ο άγιος πρίγκηψ» της Μαργαρίτας Λυμπεράκη, σε σκηνοθεσία Σταύρου Ντουφεξή – Πρώτη Παρουσίαση: Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων (23/07/1977) [ΜΑΡΙΑ]

«Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Νίκου Χαραλάμπους – Πρώτη Παρουσίαση: Θέατρο Δάσους (1987) [ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ]

«Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά, Πρώτη Παρουσίαση - Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων (1987) [ΕΛΕΝΗ /αντικατάσταση]

«Άμλετ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Άντριου Βισνέβσκι, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Κεντρική Σκηνή (1988) [ΓΕΡΤΡΟΥΔΗ]

«Και ο Ρόζενγκραντς και ο Γκίλντενστερν νεκροί άρχοντά μου» του Τομ Στόππαρντ, σε σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη/ Γιώργου Βούρου, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Κεντρική Σκηνή (1988) [ΓΕΡΤΡΟΥΔΗ]

«Το φιντανάκι» του Παντελή Χορν, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη- Πρώτη Παρουσίαση: Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Δημοτικό Θέατρο (05/01/1996) [ΦΡΟΣΩ]