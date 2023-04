Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Αραούχο χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Χωρίς τον αρχηγό της θα ολοκληρώσει τη σεζόν η ΑΕΚ καθώς ο Σέρχιο Αραούχο θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.



Χωρίς τον Σέρχιο Αραούχο θα συνεχίσει η ΑΕΚ την προσπάθεια κατάκτησης του νταμπλ, καθώς ο Αργεντινός επιθετικός θα υποβληθεί σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο. Ο αρχηγός της Ένωσης έχει πρόβλημα στον μηνίσκο και οριστικοποιήθηκε σήμερα στα Σπάτα ότι πρέπει να ξαπλώσει στο χειρουργικό τραπέζι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ είχε συστήσει στον παίκτη να υποβληθεί σε επέμβαση, ωστόσο ο Αραούχο πήγε το Σαββατοκύριακο στην Ισπανία, προκειμένου να πάρει και τη γνώμη του γιατρού του. Αυτή δεν ήταν διαφορετική από εκείνη του ιατρικού επιτελείου της Ένωσης κι έτσι η επέμβαση, στην οποία θα υποβληθεί ο Αραούχο, προγραμματίστηκε για το τέλος της εβδομάδας στην Ισπανία, ενώ θα την κάνει ο γιατρός που τον είχε χειρουργήσει και στο παρελθόν.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Αραούχο χάνει τα έξι ματς που απομένουν για την ολοκλήρωση των πλέι οφ στη Super League, καθώς και τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Στην τρέχουσα σεζόν ο 31 ετών επιθετικός μετράει 34 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο με απολογισμό επτά γκολ και εννέα ασίστ.

