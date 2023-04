Κοινωνία

Πάσχα: Δεκάδες συλλήψεις για βεγγαλικά και κροτίδες

Ο απολογισμός των συλλήψεων για κροτίδες και βεγγαλικά τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

Σε 69 συλλήψεις για διακίνηση - χρήση παράνομων κροτίδων και βεγγαλικών προχώρησε η ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησε στο χρονικό διάστημα από 3 έως 17 Απριλίου.

Σκοπός των ελέγχων, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εκτός από την τήρηση της νομοθεσίας είναι η πρόληψη και η αποτροπή ατυχημάτων που εγκυμονούν κινδύνους για σοβαρούς τραυματισμούς και απώλεια ζωής, από την καύση πυροτεχνικών ειδών κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των 14 ημερών διενεργήθηκαν συνολικά 21.197 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 59 παραβάσεις και συνελήφθησαν 69 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 312.226 πυροτεχνικά είδη.

