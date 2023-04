Παράξενα

Ινδία: Αγρότης διέσωσε σπάνιο γερανό και ζητά από τις Αρχές να τον απελευθερώσουν (βίντεο)

Οι αρχές έβαλαν τέλος σε αυτήν την... "ιστορία αγάπης", καθώς αιχμαλώτισαν το πουλί και το έθεσαν σε καραντίνα.



Ένας Ινδός αγρότης, που έχει γίνει σταρ στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης λόγω του ιδιαίτερου δεσμού του με μια αντιγόνη, ένα είδος γερανού, παρακάλεσε τις υπηρεσίες που ασχολούνται με τα άγρια ζώα να απελευθερώσουν την φτερωτή φίλη του, αφού την αιχμαλώτισαν και την οδήγησαν σε έναν ζωολογικό κήπο.

Ο Μοχάμεντ Αρίφ είχε βρει τραυματισμένη την αντιγόνη και αφού την περιποιήθηκε για έξι εβδομάδες, την άφησε να επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον της. Όμως, αντίθετα απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς, το μεγάλο πουλί παρέμεινε κοντά στο σπίτι του, στο Αμέτι του Ουτάρ Πραντές στην Ινδία, και ακολουθούσε τον σωτήρα του στις μετακινήσεις του με το ποδήλατό του.

«Το πουλί έμενε με τους δικούς του κατά τη διάρκεια της ημέρας και επέστρεφε το βράδυ. Καμιά φορά το απόγευμα, όταν πεινούσε, επέστρεφε και περίμενε στην πόρτα μας», είπε ο Αρίφ. Μάλιστα, το πουλί έτρωγε από το χέρι του.

Η αντιγόνη είναι το μεγαλύτερο πτηνό που έχει τη δυνατότητα να πετάει. Μπορεί να φτάσει σε ύψος ακόμη και το 180 εκατοστά.

Βίντεο με το πουλί δίπλα στον προστάτη του μαρτυρούν την ιδιαίτερη σχέση τους. Ο λογαριασμός του Αρίφ στο Instagram έφτασε τους 300.000 ακολούθους μέσα σε λίγες ημέρες.

Όμως στα τέλη Μαρτίου οι αρχές έβαλαν απότομα τέλος σε αυτήν την ιστορία αγάπης: αιχμαλώτισαν το πουλί και το έθεσαν σε καραντίνα, σκοπεύοντας να το απελευθερώσουν αργότερα σε ένα καταφύγιο για άγρια πουλιά.

Η αντιγόνη θεωρείται ευάλωτο είδος και σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση απομένουν λιγότερα από 20.000 πουλιά στην Ινδία.

Σήμερα, ο εντυπωσιακός γερανός βρίσκεται σε ένα μικρό κλουβί στον ζωολογικό κήπο του Κανπούρ, σε απόσταση τεσσάρων ωρών με το αυτοκίνητο από το σπίτι του Αρίφ, ο οποίος παρακαλεί τις αρχές να απελευθερώσουν τον φίλο του. Την περασμένη εβδομάδα κατάφερε να τον επισκεφθεί και το πουλί δεν έκρυψε τη χαρά του, φτεροκοπώντας και πηδώντας μέσα στο κλουβί του.

«Το πουλί αναγνώρισε αμέσως τη φωνή μου. Στράφηκε προς το μέρος μου, με κοίταξε, πέθαινε από την επιθυμία να με συναντήσει» και «μου φάνηκε απελπισμένο, ίσως να περίμενε ότι θα το έβγαζα από τη φυλακή του», είπε ο Αρίφ.

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι υπέγραψαν ένα διαδικτυακό αίτημα για την απελευθέρωση του πουλιού.

«Ο γερανός δεν διέπραξε κανένα έγκλημα. Είναι έγκλημα να είναι φίλος με τους ανθρώπους; Γιατί τον τιμωρούν χωρίς λόγο;» αναγράφεται στο κείμενο της αίτησης. Εν αναμονή, ο Αρίφ δηλώνει με σιγουριά: «Μόλις το απελευθερώσουν, θα επιστρέψει σε μένα».

