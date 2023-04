Παράξενα

Ινδία: ελέφαντας - “Μέσι” μαγεύει με τα κόλπα του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο φιλικός ελέφαντας, έχει γίνε η... ατραξιόν της πόλης της Ινδίας, με την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Ένας ελέφαντας έχει κλέψει τις εντυπώσεις με τα "μαγικά" του κόλπα με την μπάλα στην Ινδία.

Ο 33χρονος ελέφαντας, παίζει μπάλα με τους κατοίκους στην πόλη Μανγκαλούρου της νότιας Ινδίας και όπως είναι φυσικό, έχει γίνει... viral.

Όπως βλέπει κανεις και στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο φιλικότατος Mahalaksmi, εκτός από το να παίζει μπάλα, χτυπά και την καμπάνα στον ινδουιστικό ναό της περιοχής.

Οι τουρίστες αλλά και οι κάτοικοι τον "λατρέυουν" και μάλιστα του έχουν δώσει το παρατσούκλι... «Μέσι των ελεφάντων»!

WATCH: ?? A 33-year-old elephant that plays soccer has become the talk of the town in southern India's Mangaluru city pic.twitter.com/CpscCbbQoI — Reuters (@Reuters) April 9, 2023





Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: “Νταής” αστυνομικός εκτός υπηρεσίας χτύπησε τον ανήλικο γιό μου

Εκλογές: Ο Βορίδης, ο Τζανερίκος, ο Άρειος Πάγος και το κόμμα του Κασιδιάρη

Qatar Gate: Η Εύα Καϊλη μέσα από τις φυλακές μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)