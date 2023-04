Κοινωνία

Μέσα Μεταφοράς: Πως θα κινηθούν την Τρίτη του Πάσχα

Τροποποιήσεις στον αριθμό των δρομολογίων, τη συχνότητά τους και τις ώρες απόσυρσης στα αμαξοστάσια, παραμένουν σε εφαρμογή και σήμερα Τρίτη του Πάσχα 18 Απριλίου, όπως έχουν ανακοίνωσει ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ.

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Για όλα τα οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ) θα εφαρμοστεί πρόγραμμα “Σαββάτου”.

Ανάλογα με την επιβατική κίνηση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, για όλες τις ημέρες του Πάσχα, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των γραμμών που εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο, τους σταθμούς ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων καθώς και το Λιμάνι του Πειραιά.

Μέσα σταθερής τροχιάς

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5? μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15? τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμές 2 και 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7? μεταξύ 9:00 – 17:00, ανά 10? τις υπόλοιπες ώρες

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12? ως τις 22:00, ανά 15? αργότερα

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oasa.gr καθώς και για τα μέσα σταθερής τροχιάς στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ www.stasy.gr.

