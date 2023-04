Κόσμος

Σουδάν: Συμφωνία για 24ωρη κατάπαυση του πυρός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συμφωνία επήλθε μετά από εκκλήσεις του Άντονι Μπλίνκεν. Είχε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους αντίπαλους στρατιωτικούς διοικητές.



Οι αντίπαλοι στρατιωτικοί διοικητές του Σουδάν συμφώνησαν σε μια 24ωρη κατάπαυση του πυρός από απόψε, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις, έπειτα από εκκλήσεις του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προς την κάθε πλευρά για να σταματήσουν οι σφοδρές μάχες στο Χαρτούμ, στο πλαίσιο των οποίων πυροβολισμοί ρίχτηκαν εναντίον αμερικανικής διπλωματικής οχηματοπομπής.

Η κατάπαυση του πυρός θα αρχίσει στις 6:00 μ.μ. (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας) και δεν θα παρατεθεί πέραν των 24 ωρών που συμφωνήθηκαν, δήλωσε στο δίκτυο Al Arabiya TV ο στρατηγός Σαμς Ελ Ντιν Καμπάσι, μέλος του κυβερνώντος στρατιωτικού συμβουλίου του Σουδάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είχε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και με τον επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ, RSF), η σύγκρουση των οποίων για την εξουσία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 185 ανθρώπους σε όλη τη χώρα και έχει εκτροχιάσει ένα υποστηριζόμενο από τη διεθνή κοινότητα σχέδιο επιστροφής στην πολιτική διακυβέρνηση έπειτα από δεκαετίες αυταρχισμού και στρατιωτικών κυβερνήσεων.

Ο επικεφαλής των ΔΤΥ στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, γνωστός ως Χεμεντί, ο οποίος δεν έχει γίνει γνωστό πού βρίσκεται από την αρχή των μαχών, δήλωσε πως οι ΔΤΥ ενέκριναν την 24ωρη κατάπαυση του πυρός ώστε να διασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση αμάχων και η απομάκρυνση των τραυματιών.

Σε καταχώρισή του στο Twitter, ο Χεμεντί ανέφερε πως «συζήτησε πιεστικά ζητήματα» με τον Μπλίνκεν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους και πως σχεδιάζονται περαιτέρω συνομιλίες. Οι ΔΤΥ εξέδωσαν επίσης μια δήλωση στην οποία υποστηρίζουν πως διεξάγουν μια συνεχιζόμενη μάχη για να αποκαταστήσουν «τα δικαιώματα του λαού μας» με αυτό που αποκαλούν νέα επανάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξης Γεωργούλης: Κόντρα μετά την καταγγελία για κακοποίηση - Το χρονικό της υπόθεσης

Αγρίνιο: Πατέρας και γιος “έφυγαν” μέσα σε 12 ώρες

Αχαΐα: Άγριο έγκλημα σε χωράφι