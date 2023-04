Πολιτική

Σουδάν: Αγωνία για 150 εγκλωβισμένους Έλληνες

Επικοινωνία Δένδια με Σούκρι και με τον Έλληνα Πρέσβη στην Αίγυπτο. «Αν δεν βρεθεί ασφαλής δίοδος, δεν προχωράμε σε εκκενώσεις», ξεκαθάρισε ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Συζητήσαμε για την κατάσταση στο Σουδάν. Επισήμανα το έντονο ενδιαφέρον της Ελλάδας για τις εξελίξεις στη χώρα, στο πλαίσιο και της παρουσίας της ελληνικής ομογένειας και της ανάγκης παροχής αρωγής προς αυτήν» αναφέρει ο Ν. Δένδιας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπό το φως των ανωτέρω, συζητήθηκαν επίσης, η πιθανή συνεργασία σε ενδεχόμενη επιχείρηση απεγκλωβισμού, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων ομογενών, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, η ανάγκη άμεσης ανακωχής, η τήρηση αρχής μη ανάμειξης τρίτων στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών.

Νωρίτερα, διπλωματικές πηγές, αναφερόμενες στην κατάσταση στο Σουδάν, δήλωσαν πως, «Ο Νίκος Δένδιας, ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τον Έλληνα Πρέσβη στην Αίγυπτο, για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Σουδάν. Ζητήθηκε η συνέχιση της διαρκούς επικοινωνίας με τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί καθώς και με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Χαρτούμ, προκειμένου να υπάρχει ο βέλτιστος συντονισμός για την ασφάλεια και την παροχή της μέγιστης δυνατής βοήθεια προς τους εκεί Έλληνες ομογενείς».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Ανδρέα Κατσανιώτη, πάνω από 1.000 Ευρωπαίοι πολίτες και περίπου 150 Έλληνες βρίσκονται στο Σουδάν, όπου μαίνονται οι μάχες ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και τη μεγαλύτερη παραστρατιωτική δύναμη του Σουδάν,

«Αν δεν βρεθεί ασφαλής δίοδος, δεν προχωράμε σε εκκενώσεις», ανέφερε ο κ. Κατσανιώτης στην ΕΡΤ και πρόσθεσε: «Αυτήν τη στιγμή γίνονται προσπάθειες να δούνε όλες τις πιθανότητες, γιατί ακόμα και το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί. Οπότε, πρέπει να βρεθεί ένας ασφαλής τρόπος. Αν δεν βρεθεί ασφαλής δίοδος, δεν προχωράμε σε εκκενώσεις, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο».

Σημειώνεται πως 15 ορθόδοξοι -ανάμεσα τους Έλληνες- είναι εγκλωβισμένοι στον μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού.

«Έχουμε πει στον μητροπολίτη να παραμείνει στην εκκλησία όπως οι υπόλοιποι παραμένουν στα σπίτια τους», είπε ο κ. Κατσανιώτης, ενώ για τους Έλληνες τραυματίες ανέφερε πως η κατάστασή τους παραμένει σταθερή.

Όπως υπενθύμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, «από την πρώτη στιγμή το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, από τις 15 Απριλίου, είχε συστήσει σε Έλληνες να μην ταξιδεύουν στο Σουδάν αλλά και στους εκεί Έλληνες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και αυτό λέμε και τώρα: Να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι Έλληνες εκεί δεν αποτελούν στόχο, αλλά βρίσκονται ανάμεσα σε αντιμαχόμενους».

«Οι Γάλλοι είναι αυτοί που αυτήν τη στιγμή έχουν τους περισσότερους εγκλωβισμένους και αυτοί έχουν την ευθύνη αυτήν τη στιγμή των επιχειρήσεων για λογαριασμό της ΕΕ», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία και συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, μέσω του συστήματος Προξενικής Συνεργασίας.

Ο κ. Κατσανιώτης επεσήμανε πως οι επικεφαλής των Μονάδων Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ είχαν μία σύσκεψη χθες, Δευτέρα του Πάσχα, σχετικά με το πώς μπορεί να προχωρήσει η κατάσταση για τους Ευρωπαίους πολίτες στο Σουδάν και ενδέχεται να υπάρξει και νέα σύσκεψη σήμερα, προκειμένου οι χώρες της ΕΕ, στο σύνολό τους, να μπορούν -αν κριθεί απαραίτητο- είτε να προχωρήσουν σε έναν απεγκλωβισμό από το Σουδάν είτε να υπάρξει ένας εφοδιασμός στα μέρη όπου υπάρχουν Ευρωπαίοι πολίτες.

Τέλος, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι από την αρχή της έκρυθμης κατάστασης στο Σουδάν υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας του Σουδάν, με τον επίτιμο πρόξενό μας εκεί αλλά και με τον μητροπολίτη του Σουδάν, υπενθυμίζοντας πως όσοι Έλληνες βρίσκονται στην περιοχή θα πρέπει να έχουν δώσει τα στοιχεία τους στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Το ΚΚΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη στην εργατική τάξη, στο λαό του Σουδάν και στο Σουδανικό ΚΚ, που βιώνουν μια ακόμη ενδοαστική ένοπλη σύγκρουση, στην οποία εμπλέκονται και ξένες δυνάμεις, που προκαλεί μια νέα αιματοχυσία. Η σύγκρουση ανάμεσα στις αστικές δυνάμεις, ντόπιες και ξένες, αφορά τη μοιρασιά του σημαντικού ορυκτού πλούτου του Σουδάν, καθώς και τη γεωπολιτική του θέση. Οι αιματηρές εξελίξεις στο Σουδάν είναι μέρος της ευρύτερης σύγκρουσης στην περιοχή του Σαχέλ, όπου εμπλέκονται τόσο τα ευρωατλαντικά μονοπωλιακά συμφέροντα όσο και αυτά της Κίνας και της Ρωσίας. Στην αντιπαράθεση στην ευρύτερη περιοχή εμπλέκεται και η χώρα μας, με την αποστολή της πυροβολαρχίας «Πάτριοτ» στη Σαουδική Αραβία, αλλά και με τη «Στρατηγική εταιρική σχέση για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια» μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, που προβλέπει τη στρατιωτική συνδρομή της Ελλάδας στο πλευρό των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών της Γαλλίας και της ΕΕ στην Αφρική.

Το ΚΚΕ είναι αλληλέγγυο με την πάλη του λαού του Σουδάν για την κατάκτηση των οικονομικών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων του, για τη διαμόρφωση προϋποθέσεων ώστε να γίνει ο ίδιος κυρίαρχος στον τόπο του. Καλεί την ελληνική κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων, που έχουν εγκλωβιστεί στο Σουδάν και επιθυμούν να επαναπατριστούν. Απαιτεί την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς μεταξύ άλλων και από την ζώνη του Σαχέλ και την επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών τμημάτων από ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό».

