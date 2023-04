Κόσμος

Σουδάν: Παραβιάστηκε η κατάπαυση του πυρός

Σφοδρά πυρά ακούστηκαν και πάλι στο Χαρτούμ στο Σουδάν, θραύοντας την 24ωρη κατάπαυση του πυρός, λίγη ώρα αφότου επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή σήμερα το απόγευμα, κατόπιν πιέσεων των ΗΠΑ στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν τη στιγμή που αραβικά τηλεοπτικά κανάλια μετέδιδαν ζωντανά από την πρωτεύουσα του Σουδάν, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, στις 19.00 σήμερα (ώρα Ελλάδας). Μαχητικά αεροσκάφη θεάθηκαν να πετούν στο βάθος.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, από την Ιαπωνία όπου βρίσκεται, είπε ότι μίλησε τηλεφωνικά τόσο με τον αρχηγό του στρατού, στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν όσο και με τον ηγέτη της παραστρατιωτικής οργάνωσης Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), στρατηγό Χαμντάν Νταγκλό, και ζήτησε να σιγήσουν τα όπλα ώστε οι Σουδανοί «να επανενωθούν με ασφάλεια με τις οικογένειές τους» και να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Ένα μέλος του στρατιωτικού συμβουλίου που κυβερνά το Σουδάν, ο στρατηγός Σαμς Ελ Ντιν Καμπάσι, είπε στο Arabiya TV ότι η κατάπαυση του πυρός θα διαρκέσει 24 ώρες και δεν θα παραταθεί.

Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters είπε ότι άκουσε άρματα να βάλλουν λίγη ώρα αφότου έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.

Δεν είναι σαφές, σε αυτήν την χαοτική κατάσταση, ποιος ευθύνεται. Οι RSF, σε ανάρτησή τους στο Facebook, κατηγόρησαν τον στρατό για την παραβίαση της συμφωνίας.

Ένας κάτοικος είπε στο Reuters ότι άκουσαν μια αεροπορική επιδρομή στο Ομντουρμάν, στη «δίδυμη πόλη» του Χαρτούμ, στην απέναντι όχθη του Νείλου.

Νωρίτερα, ακούγονταν σε όλο το Χαρτούμ οι ήχοι μαχητικών αεροσκαφών και εκρήξεων. Κάτοικοι των πόλεων Ομντουρμάν και Μπάχρι είπαν ότι άκουσαν αντιαεροπορικά πυρά και τα σπίτια τους τραντάζονταν από τα αεροπορικά πλήγματα. Οι μάχες μαίνονταν επίσης στο δυτικό Σουδάν, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.