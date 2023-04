Αθλητικά

Πάλη - Κουγιουμτσίδης: “Ασημένιος” στο Ευρωπαϊκό του Ζάγκρεμπ

Τη δεύτερη θέση στο βάθρο κατέκτησε ο Έλληνας αθλητής. Οι υπόλοιπες Ελληνικές συμμετοχές.

Με ένα ασημένιο μετάλλιο, μία συμμετοχή σε τελικό και μία σε «μικρό» τελικό ολοκληρώθηκε για τα ελληνικά χρώματα η δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πάλης ανδρών και γυναικών που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, το «φαινόμενο» της ελληνικής πάλης, που έκανε όλο τον κόσμο να παραμιλάει κατέκτησε το τέταρτο συνεχόμενο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα! Ο Κουγιουμτσίδης αγωνίστηκε στον τελικό των 79 κιλών της ελευθέρας και κατέβαλε για ακόμα μία φορά τεράστια προσπάθεια.

Ο 22χρονος πρωταθλητής Ευρώπης αντιμετώπισε τον Ουκρανό Βασίλ Μιχάιλοφ και προσπάθησε από την αρχή του αγώνα να επιτεθεί και να πάρει τον έλεγχο. Ο Κουγιουμτσίδης προηγήθηκε 1-0, καθώς ο αντίπαλός του δέχθηκε συνεχείς παρατηρήσεις, ωστόσο ο Ουκρανός προηγήθηκε 2-1 στο πρώτο μισό.

Στη συνέχεια ο Έλληνας πρωταθλητής έψαξε τον τρόπο να ξεκλειδώσει τον τελικό και να πάρει το προβάδισμα, ωστόσο ο Ουκρανός πήρε τη νίκη με το τελικό 3-1.

Το «φαινόμενο» έδειξε για πολλοστή φορά ότι ανήκει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής πάλης και για ακόμα μία διοργάνωση κατέκτησε ένα μετάλλιο. Αυτή τη φορά ήταν το ασημένιο.

Στον τελικό του Ευρωπαϊκού με πανηγυρικό τρόπο ο Κουρουγκλίεβ

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ελευθέρας πάλης. Ο 31χρονος πρωταθλητής χωρίς να συναντήσει δυσκολίες επικράτησε 5-0 του Σλοβάκου Μπόρις Μακόεφ και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό των 86 κιλών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κουρουγκλίεβ έφτασε μέχρι τον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο χωρίς να δεχθεί πόντο από κανένα αντίπαλό του!

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Μάιλς Ναζέμ Αμινέ από το Σαν Μαρίνο.

Κατά σειρά ο Κουρουγκλίεβ επικράτησε με τεχνική υπεροχή (11-0) του Ούγγρου Πάτρικ Πουεσπόεκι, και του Λετονού Άιβαρς Σαμουσόνοκς (10-0) και 9-0 του Αζέρου Αμπουμπάκρ Αμπακάροφ, πριν κερδίζει και τον Σλοβάκο.

Στον «μικρό» τελικό του Ευρωπαϊκού ο Αζαμάτ Χοσόνοβ

Ο Αζαμάτ Χοσόνοβ θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών. Ο 23χρονος Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε μία θέση στον μικρό τελικό των 125 κιλών της ελευθέρας πάλης όπου θα διεκδικήσει την είσοδό του στο βάθρο των νικητών απέναντι στον Ούγγρο Ντάνιελ Λιγκέτι.

Ο Χοσόνοβ ξεκίνησε την πορεία του στο Ευρωπαϊκό του Ζάγκρεμπ ιδανικά. Επικράτησε 2-1 του Σέρβου Νουρασούλοβ και πέρασε στα προημιτελικά όπου έχασε από τον Γεωργιανό Πετριασβίλι, ο οποίος έφτασε μέχρι τον τελικό.

Πρεμιέρα στις γυναίκες με την Αγόρω Παπαβασιλείου

Την Τετάρτη (19/4) σειρά στην παλαίστρα παίρνουν οι γυναίκες. Πρώτη θα αγωνιστεί η Αγόρω Παπαβασιλείου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στα 76 κιλά κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τη Σέρβα Φάνι Νάγκι Ναντ.

Εν τω μεταξύ, η Μαρία Πρεβολαράκη που θα παλέψει την Πέμπτη (20/4) έμαθα τις πιθανές αντιπάλους της. Στα 53 κιλά η «Κυρία» της ελληνικής πάλης τοποθετήθηκε απευθείας στα προημιτελικά και περιμένει την αντίπαλό της που θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα στην Ουκρανή Λίλιγια Χορίσνα και τη Λιθουανή Βεστίνα Ντανισεβιτσιούτε.

