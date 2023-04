Οικονομία

Τουρκία: Η λίρα υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο της ιστορίας της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν και ο πληθωρισμός επιβραδύνεται αδιαλείπτως τους τελευταίους πέντε μήνες στην Τουρκία, εξακολουθούσε ακόμη να ίπταται περί το 50,51% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο.

Η τουρκική λίρα υποχώρησε χθες Τρίτη στο χαμηλότερο επίπεδο της ιστορίας της έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, καθώς πλανάται αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στα μέσα του Μαΐου κι ενδέχεται να σημάνουν την πρώτη εναλλαγή στην εξουσία στην Τουρκία εδώ και είκοσι χρόνια.

Το τουρκικό νόμισμα κατακρημνίστηκε στην ισοτιμία 19,5996:1 έναντι του αμερικανικού δολαρίου, με άλλα λόγια σε επίπεδο άνευ προηγουμένου αφότου δημιουργήθηκε η νέα τουρκική λίρα, τον Ιανουάριο του 2005, με την αφαίρεση έξι μηδενικών σε σχέση με την προηγούμενη αξία της.

Μετά την ιλιγγιώδη υποτίμηση του τουρκικού νομίσματος, στα τέλη του 2021, η κυβέρνηση έθετε σε εφαρμογή μέτρα υποστήριξης της λίρας, που υπονομεύεται από τον πληθωρισμό και τη φυγή κεφαλαίων. Το εγχείρημα αυτό «απέτυχε», συνόψισε ο Μάικ Χάρις της εταιρείας συμβούλων Cribstone Strategic Macro.

Αν και ο πληθωρισμός επιβραδύνεται αδιαλείπτως τους τελευταίους πέντε μήνες στην Τουρκία, εξακολουθούσε ακόμη να ίπταται περί το 50,51% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο.

Παράλληλα, ενώ οι περισσότερες μεγάλες οικονομίες επέλεξαν να θέσουν σε εφαρμογή πολύ πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, αυξάνοντας τα επιτόκια για να συγκρατήσουν την απογείωση των τιμών, η Τουρκία αντίθετα κατέβασε δραστικά τα δικά της.

Το κύριο κατευθυντήριο επιτόκιο της κεντρικής τουρκικής τράπεζας (TCMB) μειώθηκε έτσι κατά 14%, στο 8,5%, από τον Αύγουστο του 2022, κατά τις βουλές του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον οποίο τα υψηλά επιτόκια αυξάνουν τον πληθωρισμό – άποψη που κινείται αντίθετα στο κυρίαρχο ρεύμα οικονομικής θεωρίας.

Ο βασικός αντίπαλος του κ. Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές της 14ης Μαΐου, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, υπόσχεται αν εκλεγεί να επαναφέρει την Τουρκία στην οικονομική «ορθοδοξία» και να ξαναδώσει αυτονομία στην κεντρική τράπεζα.

Τα πεπραγμένα του Τούρκου προέδρου στην οικονομία γενικότερα πλήττουν τις πιθανότητές του να επανεκλεγεί, σε βαθμό που πρόσφατες δημοσκοπήσεις δίνουν πλέον βραχύ προβάδισμα στον βασικό του αντίπαλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Φονική κατάρρευση πάρκινγκ (εικόνες)

Τετάρτη του Πάσχα: Rapid test δωρεάν σε 183 σημεία

Καιρός: Βροχές και την Τετάρτη