“The 2Night Show” - Τσούτσα: H υποκριτική, η σχέση με την Σολωμού και η μεγάλη απώλεια (βίντεο)

Για όλους και για όλα μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η νεαρή ηθοποιός, που ήταν καλεσμένη στο στούντιο του ΑΝΤ1.

Η Δέσποινα Τσούτσα η οποία πρωταγωνιστεί στη σειρά «Ο παράδεισος των κυριών», βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον ρόλο της, την απώλεια που της κόστισε αλλά και για την απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Η ηθοποιός μεγάλωσε στη Λάρισα όπου η οικογένειά της διέθετε μαγαζί με γυναικεία αξεσουάρ και όπως είπε: «Οι δουλειές που έχουν να κάνουν με εξυπηρέτηση πελατών είναι πολύ δύσκολες».

Μάλιστα αποκάλυψε ότι ανάμεσα στις πελάτισσες του μαγαζιού ήταν και πολλές επώνυμες κυρίες όπως η Μαρία Σολωμού για την οποία είπε «Τη Μαρία την είχα μετά καθηγήτρια στη σχολή και με θυμόταν. Ερχόταν η Κατερίνα Παπουτσάκη. Και η Γωγώ Μπρέμπου και της το έχω πει».

Σχετικά με την απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική, η νεαρή ηθοποιός σημείωσε «Όταν ήμουν μικρή και πήγαινα στο θέατρο έλεγα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Οι γονείς μου υποστήριζαν την επιλογή μου να γίνω ηθοποιός. Δεν ήθελα να δώσω Πανελλήνιες και το είπα στους γονείς μου για να μην πληρώνουν τζάμπα τα φροντιστήρια, δεν ήθελα να σπουδάσω. Ήμουν και λίγο αντιδραστική. Δεν μπορούσαν να μου πουν τι θα κάνω».

Η ηθοποιός μίλησε και για τον πρόσφατο χαμό του πατέρα της και τόνισε ότι το μεγάλο της στήριγμα είναι η μητέρα της την οποία παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. «Έχω μάθει να μαγειρεύω καλά τα βασικά φαγητά που αρέσουν σε όλους» είπε η Δέσποινα Τσούτσα για την ζωή της μόνη μιας και πλέον ζει σε δικό της σπίτι, μακριά από την οικογενειακή εστία.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εμφάνιση της Δέσποινας Τσούτσα, στην εκπομπή "The 2Night Show":

