Νίνο για την απόπειρα δολοφονίας: Με γάζωσαν με καλάσνικοφ

«Ακροβατούσα ανάμεσα σε λογική και τρέλα, πάλευα» σημείωσε ο τραγουδιστής, για την περίοδο που ακολούθησε την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του.

Για την απόπειρα δολοφονίας του, μίλησε ο Νίνο το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα. «Με είχαν γαζώσει με καλάσνικοφ» επεσήμανε και τόνισε πως κατέληξε να ζει για τρεις μήνες στο σπίτι του Ηλία Ψινάκη.

Ο Νίνο ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Mega, «Έλεος!», εστίασε στην επίθεση που δέχτηκε το 2007 και τον επηρέασε ψυχικά λέγοντας, «Είχα περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή μου. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Με είχαν γαζώσει με ένα καλάσνικοφ. Είναι πραγματικότητα».

«Είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας αλλά μου είπαν ότι έγινε λάθος αλλά εγώ το έζησα. Έχω πει στον εαυτό μου να μην το λέω πια. Δεν αποφεύγω τον φόβο, τον φόβο τον αντιμετωπίζω μούρη με μούρη. Σαν να έγινε χθες είναι στο μυαλό μου. Έγινε το 2007 και το 2008 ήμουν σε μια πολύ μοναχική φάση. Ακροβατούσα ανάμεσα σε λογική και τρέλα, πάλευα» σημείωσε ο τραγουδιστής.

«Δεν μπορούσα να βρω ηρεμία σε καμία στιγμή, ούτε ένα δευτερόλεπτο μέσα μου. Από το γεγονός αυτό ξύπνησαν όλες οι μνήμες της δημοσιότητας, τότε άρχισα να ζω πραγματικά. Τότε ξεκίνησα να διαβάζω την Βίβλο, την Καινή Διαθήκη καθημερινά τη διάβασα 2-3 φορές, μετά διάβαζα για τα όνειρα» επεσήμανε και πρόσθεσε, «Γυρνώντας από το μαγαζί με πήρε ο Ηλίας τηλέφωνο και μου είπε να πάω από το σπίτι. Ήμουν μόνος, πήγα εκεί και έφυγα μετά από τρεις μήνες».

