Ολυμπιακός – Τόμας Γουόκαπ: Έλληνας… και με τη βούλα

Με υπογραφή της ΠτΔ ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού είναι από σήμερα κάτοχος της ελληνικής ιθαγένειας.

Κάτοχος ελληνικής ιθαγένειας, είναι από σήμερα και επίσημα ο Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού, με την σχετική απόφαση να δημοσιεύεται και στην «εφημερίδα της Κυβέρνησης» με την υπογραφή της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Όπως αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα, πρόκειται για «τιμητική πολιτογράφηση καθώς ο παίκτης μπορεί να προσφέρει μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα συνεισφέροντας στις διακρίσεις της Εθνικής ομάδας στις αθλητικές διοργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο».

