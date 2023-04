Κοινωνία

Μέγαρα: Φωτιά σε δάσος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα ρίχτηκαν στην μάχη με τις φλόγες.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά σε δασική έκταση, ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης του Πάσχα, στα Μέγαρα.

Στην περιοχή έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 9 οχήματα.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή απογείωσης σε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα, ώστε να επιχειρήσουν ρίψεις νερού από αέρος.

Πιθανότατα, η φωτιά προκλήθηκε απο κεραυνό που έπεσε στην περιοχή.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 9 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 Α/Φ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 19, 2023

Μετά από μερικές ώρες η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά ήταν σε χαράδρα ενώ δεν κινδύνευσε κάποια κατοικημένη περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: άγρια συμπλοκή με τραυματίες (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: 4 καταγγελίες για βιασμό, εκφοβισμό και βία, η μία από άνδρα (βίντεο)

Νίνο για την απόπειρα δολοφονίας: Με γάζωσαν με καλάσνικοφ