ΟΔΔΗΧ - 10ετές ομόλογο: υπερκάλυψη της ζήτησης

Τι δείχνει η "ακτινογραφία" της εξόδου στις αγορές, με την οποία καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό η ανάγκη δανεισμού της Ελλάδας για το 2023.

Πάνω από πέντε φορές υπερκαλύφθηκε η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου.

Oι προσφορές άγγιξαν τα 1,7 δισ. ευρω έναντι των 300 εκατ. ευρω που προσδοκούσε να συγκεντρώσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Το επιτόκιο του ομολόγου (απόδοση) διαμορφώθηκε στο 4,31% έναντι 4,25% που ήταν το κουπόνι του ομολόγου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες στη δευτερογενή αγορά το δεκαετές ομόλογο διαπραγματευόταν με απόδοση 4,4%.

Με την έκδοση αυτή καλύπτεται περίπου το 90% του εφετινού δανειακού προγράμματος του Ελληνικού Δημοσίου . Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του έτους το Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένης της σημερινής δημοπρασίας) έχει αντλήσει από τις αγορές 6,3 δισ. ευρω, έναντι 7 δισ. ευρώ που είναι ο στόχος για εφέτος.

Η συγκεκριμένη δημοπρασία που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ήταν η πρώτη που διενεργείται στο πλαίσιο του τριμηνιαίου προγράμματος δημοπρασιών που ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες, με βασικό στόχο την βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς κρατικών τίτλων. Η κίνηση γίνεται λίγο πριν την αναθεώρηση της αξιολόγησης του αξιόχρεου της Ελληνικής οικονομίας από τη Standard & Poor's την Παρασκευή 21 Απριλίου.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

