Φράχτης στον Έβρο: Ανοίγει ο δρόμος για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Πέρασε η τροπολογία του ΕΛΚ. Κατέπεσε η τροπολογία Παπαδημούλη. Ανοίγει ο δρόμος για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια.



Με 322 ψήφους υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να κινητοποιηθούν κονδύλια άμεσα για την ενίσχυση των ικανοτήτων και των υποδομών στα σύνορα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη χρηματοδότηση του φράχτη στον Έβρο.

Ουσιαστικά μπαίνει πλέον «φρένο» στην «τροπολογία Παπαδημούλη» η οποία είχε περάσει στις 29 Μαρτίου προκειμένου να μη χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή φραχτών στα σύνορα της ΕΕ.

Πλέον το θέμα θα τεθεί ξανά υπό επεξεργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο της τροπολογίας του ΕΛΚ που επιψηφίστηκε.

Την εξέλιξη σχολίασε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου η οποία με ανάρτησή της αναφέρει ότι «το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έδωσε μία ηχηρή απάντηση, καθώς κατέπεσε η τροπολογία Παπαδημούλη για τη μη χρηματοδότηση του φράκτη στον Έβρο και υπερψηφίστηκε η τροπολογία του ΕΛΚ που επιτρέπει τη χρηματοδότηση σχετικών υποδομών. Συνεχίζουμε, για την Ελλάδα».

Την επιψήφιση της τροπολογίας χαιρέτησε το ίδιο το ΕΛΚ, αφήνοντας αιχμές για τους Σοσιαλδημοκράτες.

