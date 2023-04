Κόσμος

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στα σύνορα με Λευκορωσία και Πολωνία (εικόνες)

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους συνοριακούς φρουρούς που υπερασπίζονται τη χώρα από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθεώρησε την μεθόριο με την Λευκορωσία και την Πολωνία και ευχαρίστησε τους συνοριακούς φρουρούς που υπερασπίζονται τη χώρα από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή.

Ο πρόεδρος ανάρτησε ένα βίντεο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram που δείχνει τον ίδιο να συναντά τους συνοριακούς φρουρούς σε δασώδη περιοχή με συρματοπλέγματα δίπλα σε ένα ποτάμι στην περιοχή Βολίν της βορειοδυτικής Ουκρανίας.

«Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να ευχαριστήσω τους συνοριακούς φρουρούς που προστατεύουν τα σύνορα του κράτους», έγραψε κάτω από ένα βίντεο, το οποίο επίσης δείχνει τον ίδιο να απευθύνεται στους συνοριακούς φρουρούς και να τους παρασημοφορεί.

«Για την προστασία του κράτους μας στο Μπαχμούτ. Γνωρίζω πόσο σταθερά σταθήκατε εκεί, κρατώντας το Μπαχμούτ», είπε, αναφερόμενος στην πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, όπου οι μάχες μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων είναι έντονες εδώ και μήνες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μετά από συζήτηση για τα μέτρα προστασίας των συνόρων σε συνάντηση τον Ιανουάριο ότι η Ουκρανία πρέπει να «είναι σε ετοιμότητα» στα σύνορα με τη Λευκορωσία, παρόλο που το Κίεβο δεν βλέπει «τίποτα ισχυρό» εκεί πέρα από δηλώσεις.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε τη Λευκορωσία ως ορμητήριο για την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία θα σταθμεύσει τακτικά πυρηνικά όπλα στο έδαφος του στενού της συμμάχου.

Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση που έκανε σήμερα, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι συζήτησε θέματα ασφαλείας και κοινωνικο-οικονομικά με τους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες στην περιοχή του Βολίν.

Ο Ζελένσκι έχει επισκεφθεί διάφορες περιοχές τις τελευταίες εβδομάδες. Την Τρίτη συναντήθηκε με Ουκρανούς στρατιώτες στην πόλη Αβντίιφκα στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι μάχες επίσης συνεχίζονται καθώς η Ουκρανία ετοιμάζεται για αναμενόμενη αντεπίθεση με την οποία θα προσπαθήσει να ανακτήσει εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

