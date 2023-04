Life

Σπύρος Φωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου δίνει τη δική του μάχη και δεν το βάζει κάτω. Η φωτογραφία από τις ημέρες του Πάσχα που προκαλεί συγκίνηση...

Σε ένα χωριό της Πελοποννήσου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ζει με την σύζυγό του τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός, Σπύρος Φωκάς.

Ο 85χρονος αγαπημένος ηθοποιός αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας αλλά και οικονομικά θέματα, ενώ έχει αποσυρθεί, με την εικόνα του να μην θυμίζει τίποτα από την αίγλη του παρελθόντος.

Ο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος έκανε διεθνή καριέρα πρωταγωνιστώντας σε μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού και του Χόλιγουντ δίνει την δική του μάχη, καθώς σύμφωνα με την ιστοσελίδα olympia.gr, η κατάσταση της υγείας του είναι αρκετά επιβαρυμένη, με παρέα του την σύζυγό του Λίλιαν και τους λιγοστούς φίλους που τον επισκέπτονται στο σπίτι όπου ζει, στο χωριό Καλαμάκι.

Η ιστοσελίδα δημοσιεύει φωτογραφία του ηθοποιού, μαζί με τον φίλο του και υποψήφιο δήμαρχο Νεμέας και θεατρικό επιχειρηματία, Θανάση Παπαδά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατερίνα Χέλμη: Πότε και που θα γίνει η κηδεία της

Νίνο για την απόπειρα δολοφονίας: Με γάζωσαν με καλάσνικοφ

Γαλλία - Συνταξιοδοτικό: Υποδοχή Μακρόν σε εργοστάσιο με... κατσαρόλες