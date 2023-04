Κόσμος

Γαλλία - Συνταξιοδοτικό: Υποδοχή Μακρόν σε εργοστάσιο με... κατσαρόλες

Μια συναυλία με κατσαρόλες υποδέχτηκε τον Εμανουέλ Μακρόν στην πρώτη επίσκεψή του στην επαρχία μετά την επικύρωση της αμφιλεγόμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Η αντίδραση του Γάλλου προέδρου.

Μια συναυλία με κατσαρόλες υποδέχτηκε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην πρώτη επίσκεψή του στην επαρχία μετά την επικύρωση της αμφιλεγόμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Ο Μακρόν αντέδρασε στον θόρυβο που έκαναν οι συγκεντρωμένοι κατά την επίσκεψή του σε ένα εργοστάσιο, στην Αλσατία, σχολιάζοντας «Οι κατσαρόλες δεν θα βοηθήσουν τη Γαλλία να προοδεύσει».

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι δεν είναι δυνατόν μια κοινωνία να ακούει μόνο εκείνους που «κάνουν τον περισσότερο θόρυβο», προσπαθώντας να τονίσει τις θετικές πλευρές της εργατικής νομοθεσίας. «Θα με βλέπετε πάντα με τον κόσμο. Δεν έχω το δικαίωμα να σταματήσω», συνέχισε, κατά την επίσκεψή του σε αυτό το εργοστάσιο που ειδικεύεται στις ξύλινες κατασκευές, στην κοινότητα Μίτερσολτς.

Ο Μακρόν πήγε στο εργοστάσιο χωρίς να περάσει κοντά από τους διαδηλωτές που τον περίμεναν απ’ έξω. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί έγινε μια σύντομη διακοπή ρεύματος, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Όταν ρωτήθηκε αν ευθύνεται για τη διακοπή το σκληροπυρηνικό συνδικάτο CGT, ένας εκπρόσωπός του αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Προς το τέλος του πρωινού, η αστυνομία απώθησε περίπου εκατό διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο του χωριού, εξοπλισμένοι με κατσαρόλες, καμπανάκια και κόρνες. Οι συγκεντρωμένοι ξάπλωσαν στο έδαφος προτού να τους απομακρύνουν οι δυνάμεις ασφαλείας.

«Η διαδήλωση έγινε, το κάλεσμα για διαδήλωση ήταν ειρηνικό (…) Όταν ένας πρόεδρος φοβάται σε τέτοιο βαθμό τον λαό του (πρέπει) να θέτουμε ερωτήματα για τη νομιμότητά του», είπε ο Μπερτράν Μπλιντοέρ, στέλεχος του συνδικάτου CGT.

Το βράδυ της Τρίτης περίπου 300 διαδηλωτές περίμεναν τον Μακρόν σε ιδιωτική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Σεν-Ντενί, κοντά στο Παρίσι.

Πολλά μέλη της κυβέρνησης ή του περιβάλλοντος του προέδρου θεωρούν ωστόσο ότι ο Μακρόν θα πρέπει να «ανανεώσει» τη σχέση του με τους πολίτες. «Είναι σημαντικό» να επισκέπτεται διάφορες περιοχές, είπε ένας από τους στενούς συνεργάτες του, ο υπουργός Μεταφορών Κλεμάν Μπον, ώστε «να ακούει ορισμένες από τις διεκδικήσεις» των ανθρώπων.

Αφότου παρουσίασε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, τον Ιανουάριο, ο Γάλλος πρόεδρος παρέμενε στο Μέγαρο των Ηλυσίων και δεν έκανε παρά ελάχιστα ταξίδια στη χώρα.

