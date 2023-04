Οικονομία

Μακρόν - Συνταξιοδοτικό: Δέσμη μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το διάγγελμα του Γάλλου προέδρου προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα.



Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε διάγγελμα του προς το γαλλικό λαό υποσχέθηκε την υιοθέτηση μίας δέσμης μέτρων στο κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό επίπεδο με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, καθιστώντας ταυτόχρονα σαφές πως η αναμόρφωση του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστηματος θα τεθεί σε εφαρμογή εντός των προσεχών μηνών.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται πως η πλειονότητα του γαλλικού λαού είναι αντίθετη προς την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, την οποία ωστόσο χαρακτήρισε αναπόφευκτη και επιβεβλημένη. Η λύση δεν είναι ούτε η ακινησία ούτε ο εξτρεμισμός ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, επισημαίνοντας πως από τα πρόσθετα έσοδα που θα προκύψουν από την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού η Γαλλία θα έχει μεγαλύτερες δυνατότητες ανεξαρτησίας έναντι των αγορών και θα μπορέσει να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Δήλωσε επίσης ότι αντιλαμβάνεται πως πολλοί Γάλλοι έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα της ζωής τους τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών και υποσχέθηκε την ένταση των κυβερνητικών προσπαθειών σε τρεις τομείς. Ο πρώτος τομέας αφορά την εργασία και την κατάρτιση των νέων όπου ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό σύμφωνο. Προς το σκοπό αυτό σκοπεύει να συναντηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων, εφόσον βεβαίως, όπως είπε, αυτοί το επιθυμούν. Στόχος είναι η αύξηση των εισοδημάτων όλων των εργαζομένων, η καλύτερη διανομή του πλούτου και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για όλους τους Γάλλους. Ο δεύτερος τομέας αφορά την Δικαιοσύνη όπου ο Μακρόν υποσχέθηκε αύξηση του έμψυχου δυναμικού της καθώς και καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των απατών. Ο τρίτος τομέας είναι αυτός της υγείας και γενικότερα των κοινωνικών υπηρεσιών όπου ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της αναβάθμισης τους.

Ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε πως στις 14 Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής της Γαλλίας, θα προβεί σε ένα πρώτο απολογισμό σε σχέση με την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε σήμερα.

Το διάγγελμα του Γάλλου προέδρου προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα.

Από τον χώρο της ακροδεξιάς η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι ο Mακρόν αγνοεί πόσο υποφέρουν οι Γάλλοι ενώ ο επικεφαλής της αριστερής Συμπαράταξης Ζαν Λυκ Μελανσόν δήλωσε πως ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται εντελώς εκτός πραγματικότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Αλέξης Γεωργούλης εκτός ΣΥΡΙΖΑ μετά από καταγγελία εις βάρος του

“Κιβωτός του Κόσμου”: Καταγγελίες για εκφοβισμό από φερόμενα θύματα

Ηράκλειο - Ληστεία σε ζαχαροπλαστείο: Ο δράστης ήταν ο σύντροφός της