Γαλλία - Συνταξιοδοτικό: Ο Μακρόν υπέγραψε τον νόμο για την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση

Επί ποδός πολέμου τα συνδικάτα. Τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν αποφασισμένα να συνεχίσουν τον αγώνα εναντίον της μεταρρύθμισης.



Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψε τον νόμο για την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας, με την οποία αυξάνεται κυρίως το όριο της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, σύμφωνα με την σημερινή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Μακρόν υπέγραψε το νομοσχέδιο, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ νόμου, μετά την επικύρωση χθες, Παρασκευή, από το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας του κύριου μέτρου της μεταρρύθμισης, δηλαδή αυτού για την αύξηση του ορίου της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη από 62 που είναι σήμερα.

Το αμφιλεγόμενο αυτό νομοσχέδιο του Μακρόν υιοθετήθηκε στις 20 Μαρτίου έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων και άγονων συζητήσεων στην Εθνοσυνέλευση.

Για την υιοθέτησή του χρησιμοποιήθηκε συνταγματικός μηχανισμός που την επέτρεψε χωρίς την ψήφο του κοινοβουλίου. Το αποτέλεσμα ήταν να επιδεινωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στον αρχηγό του κράτους και τους κοινωνικούς εταίρους.

Μετά την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου τα συνδικάτα ζήτησαν από τον πρόεδρο Μακρόν να μην το επικυρώσει, ενώ τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Γαλλία δήλωσαν αποφασισμένα να συνεχίσουν τον αγώνα τους εναντίον της μεταρρύθμισης.

"Δεν υπάρχει ούτε νικητής ούτε ηττημένος", διαβεβαίωσε η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν, κάνοντας λόγο για "το τέλος της θεσμικής και δημοκρατικής πορείας" του κειμένου αυτού, το οποίο υιοθετήθηκε από την Εθνοσυνέλευση μετά την προσφυγή στο άρθρο "49.3" του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει την υιοθέτηση νομοσχεδίων χωρίς ψηφοφορία.

Μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Παρισιού και άναψαν φωτιές, ενώ η αστυνομία προέβη σε 112 συλλήψεις.

