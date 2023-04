Αθλητικά

Champions League: Σίτι και Ίντερ “σφράγισαν” τα εισιτήρια για τα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σίτι και Ίντερ επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά απέναντι στις Μπάγερν, Μπενφίκα και «τσέκαραν» τα τελευταία «εισιτήρια» για τους ημιτελικούς.

Ένας πρόωρος τελικός (Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι) κι ο δεύτερος σερί ιταλικός «εμφύλιος» (Μίλαν-Ίντερ) θα διεξαχθούν στην ημιτελική φάση του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άγγλων και των Ιταλών σε Μόναχο (1-1 με Μπάγερν) και Μιλάνο (3-3 με Μπενφίκα), αντίστοιχα.

Το 3-0 του «Έτιχαντ» ήταν κι αποδείχθηκε στη ρεβάνς της «Αλιάνζ Αρένα» σκορ ασφαλείας για την Μάντσεστερ Σίτι. Η απώλεια του πέναλτι από τον Έρλινγκ Χάαλαντ στο 37΄ δεν άλλαξε σε καμία περίπτωση τα δεδομένα της αναμέτρησης, με το Νορβηγό να «χτυπά» στο δεύτερο μέρος και να «σβήνει» τις όποιες ελπίδες έτρεφαν μέχρι τότε οι Βαυαροί.

Με το τελικό 1-1 η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα «σφράγισε» την παρουσία της στους «4», όπου εκεί θα βρει απέναντί της την πολυνίκη του θεσμού και κάτοχο του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Νορβηγός στράικερ έφτασε τα 35 γκολ στο CL, ωστόσο, το αποψινό είχε ξεχωριστή σημασία για εκείνον. Με αυτό έφτασε τα 12 σε μία σεζόν στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Φαν Νίστελροϊ τη σεζόν 2002/2003 με την άλλη ομάδα του Μάντσεστερ (Γιουνάιτεντ), που ήταν μέχρι σήμερα η καλύτερη που είχε να επιδείξει παίκτης της Premier League στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη σε επίπεδο συλλόγων.

Σε τρίτη σερί σεζόν (2020 η τελευταία) η Μπάγερν απέτυχε να φτάσει σε ημιτελικό Champions League. Στο μεγαλύτερο βαθμό αυτό οφείλεται στη «βαριά» ήττα της περασμένης εβδομάδας στο «Ετιχαντ».

Το συγκρότημα του Τόμας Τούχελ πάλεψε, έχασε ευκαιρίες, όπως και στο πρώτο ματς, παρ΄ όλα αυτά δεν μπόρεσε να κάνει το θαύμα και, πλέον, θα παίξει τα ρέστα του για την κατάκτηση της «σαλατιέρας» στη Bundesliga, το μοναδικό στόχο που έχει απομείνει μετά και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από την Φράιμπουργκ.

Στο «Τζουζέπε Μεάτσα» η Ίντερ «πάτησε» στο 2-0 του «Ντα Λουζ» και μπορεί να μην κράτησε το μηδέν στην άμυνά της όπως είχε κάνει στα 3 από 4 ματς που έχει δώσει με τους «Αετούς» στην Ευρώπη, ωστόσο, έμεινε αήττητη για 5ο σερί ματς απέναντί τους (3-2-0) και με το «χορταστικό» 3-3 προκρίθηκε στην τετράδα, για πρώτη φορά μετά τη χρονιά του τρεμπλ (2009/2010).

Η ομάδα που εξέπληξε τους πάντες στους ομίλους, Μπενφίκα, έμεινε αήττητη για 8ο συνεχόμενο εκτός έδρας ματς στο Champions League (4 νίκες - 4 ισοπαλίες), ωστόσο, το σερί αυτό δεν της επέτρεψε να φύγει χαμογελαστή από το Μιλάνο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Champions League (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):

<PRE>

Ίντερ (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 3-3

(14΄ Μπαρέλα, 65΄ Μαρτίνες, 78΄ Κορέα - 38΄ Άουρσνες, 86΄ Αντόνιο Σίλβα, 90΄+5 Μούσα)

Α΄ αγ. 2-0: Προκρίθηκε η Ίντερ με συνολικό σκορ 5-3

Μπάγερν (Γερμανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 1-1

(83΄πεν. Κίμιχ - 57΄ Χάαλαντ)

Α΄ αγ. 0-3: Προκρίθηκε η Σίτι με συνολικό σκορ 4-1

Τσέλσι (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-2

(58΄,80΄ Ροντρίγκο)

Α΄ αγ. 0-2: Προκρίθηκε η Ρεάλ Μ. με συνολικό σκορ 4-0

Νάπολι (Ιταλία)-Μίλαν (Ιταλία) 1-1

(90+3΄ Όσιμεν - 43΄ Ζιρού)

Α΄ αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Μίλαν με συνολικό σκορ 2-1

</PRE>

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: “Σταθερός κάτοικος” των νοσοκομείων - Ποιοι κινδυνεύουν

ΕΦΚΑ - Χατζηδάκης: Οι 7 μεταρρυθμίσεις στον ασφαλιστικό φορέα

Ουκρανία - ΗΠΑ: Ανακοινώθηκε η αποστολή στρατιωτικής βοήθειας αξίας 300000000 εκατομμυρίων