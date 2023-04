Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: “Σταθερός κάτοικος” των νοσοκομείων - Ποιοι κινδυνεύουν

Τι αναφέρει ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.

Στο "βαρύ αποτύπωμα της ενδημικότητας του κορονοϊού" αναφέρεται ο καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, τονίζοντας ότι ο ιός είναι ενδημικός και πως δεν επηρεάζει τον γενικό πληθυσμό, επομένως δεν βρισκόμαστε πια σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης της COVID-19.

Παρόλα αυτά ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρει ότι η ενδημικότητα του ιού «έχει το βαρύτερο αποτύπωμα που έχουμε δει σε αναπνευστικό ιό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποτύπωμα που δεν φαίνεται να εξαφανίζεται και θα ταλαιπωρεί τις ευάλωτες ομάδες ασθενών που έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γκίκα Μαγιορκίνη

«Το βαρύ αποτύπωμα της ενδημικότητας της COVID-19

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης της COVID-19 έχουν πλέον περάσει και η νόσος δεν επηρεάζει τον γενικό πληθυσμό, τουλάχιστον όχι στον βαθμό που ίσχυε τα προηγούμενα 2 χρόνια.

Ωστόσο η ενδημικότητα του ιού, όπως την βιώνουμε σε αυτήν την φάση, έχει το βαρύτερο αποτύπωμα που έχουμε δει σε αναπνευστικό ιό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποτύπωμα που δεν φαίνεται να εξαφανίζεται και θα ταλαιπωρεί τις ευάλωτες ομάδες ασθενών που έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία.

1) Αυτήν την στιγμή και ενώ βρισκόμαστε σε παρατεταμένη περίοδο σχετικά χαμηλής διασποράς περισσότεροι από 60 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με COVID-19.

2) Οι εισαγωγές ασθενών με SARS-CoV-2 (δηλαδή με τον ιό, και όχι αναγκαστικά εξαιτίας του ιού) είναι σταθερά γύρω στους 100 ενώ οι ασθενείς που νοσηλεύονται με SARS-CoV-2 (όχι αναγκαστικά εξαιτίας του ιού) είναι σταθερά πάνω από 500.

Με απλά λόγια ο ιός είναι πλέον σταθερός κάτοικος των νοσηλευτικών μονάδων. Αυτό το φαινόμενο είναι μοναδικό στα χρονικά των ιογενών επιδημιών που έχουμε ζήσει. Ο ιός της γρίπης με τον οποίο συγκρίνουμε διαρκώς τον SARS-CoV-2 δεν είναι μόνιμος κάτοικος των νοσηλευτικών μονάδων.

Η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε οι γιατροί γενικότερα και πιο ειδικά οι κλινικοί ιολόγοι είναι σημαντική και δεν πρέπει να υποτιμηθεί σε καμία περίπτωση.

Η οξεία φάση της πανδημίας έχει περάσει κατά πάσα πιθανότητα, αλλά οι προκλήσεις για την αντιμετώπιση του ιού στους ευάλωτους πληθυσμούς παραμένουν και απαιτούν εγρήγορση και εξειδίκευση».

