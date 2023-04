Παράξενα

Ξάνθη: Πελαργός επιστρέφει επί 10 χρόνια και φωλιάζει στο ίδιο μέρος

Δαχτυλίδι «αρραβώνα» με ...περιοχή της Ξάνθης φοράει επί δέκα χρόνια πελαργός, που επιμένει να φωλιάζει σταθερά στο ίδιο μέρος και έχει ήδη εγγόνια που κι αυτά έχουν δακτυλιωθεί! Η συγκινητική ιστορία...

Τη μοναδική ιστορία του πελαργού κατέγραψε η συντονίστρια των δακτυλιώσεων των λευκών πελαργών του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών Εύα Στετς, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «τέτοιες ιστορίες πελαργών, είναι λίγες». Όπως εξήγησε, στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός πελαργός με δακτυλίδι που το διατηρεί εδώ και 10 χρόνια.

«Έχει δακτυλιωθεί από εμένα το 2013, με τη βοήθεια τότε του Φορέα Διαχείρισης Νέστου- Βιστωνίδας- Ισμαρίδας και έχει καταγωγή από τα Βαφέικα Ξάνθης και φώλιασμα 7,5 χιλιόμετρα πιο πέρα» λέει η κ. Στετς.

«Παρατηρήθηκε και δακτυλιώθηκε αρχικά σε ομάδα των πελαργών που δεν αναπαράγονται ακόμα. Γύρισε λίγα χρόνια αργότερα και από το 2017 "επιμένει" πάντα στο ίδιο χωριό και ας τον είχαν διώξει στο παρελθόν από άλλες φωλιές οι άλλοι πελαργοί. Από το 2018 (με εξαίρεση το 2019) έρχεται σταθερά στην ίδια φωλιά. Γνωρίζουμε από τις παρατηρήσεις στο ζευγάρωμα ότι είναι θηλυκό, έχει κάνει ήδη πολλά μικρά που και αυτά έχουν δακτυλιώθει και από κάποια είχαμε επανευρέσεις. Τα παιδιά της πελαργίνας αυτής είχαν γίνει γονείς και τα μικρά των παιδιών τους έχουν δακτυλιωθεί και αυτά».

Σύμφωνα με την κ. Στετς, η μετανάστευση των πουλιών συνεχίζεται αυτές τις μέρες και πολλές από τις υπάρχουσες φωλιές σε δεκάδες περιοχές στην Ελλάδα, έχουν ήδη καταληφθεί. «Ωστόσο», σημειώνει, «είναι σπουδαίο και πολύ συγκινητικό να μαθαίνεις ότι ένας πελαργός που τον είχες μωρό στα χέρια σου τα κατάφερε και έρχεται ξανά και ξανά στο σπίτι του».

