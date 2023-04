Κοινωνία

Μάνη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Το σκάφοςμε 47 επιβαίνοντες ήταν προσαραγμένο και ημιβιθυσμένο. Ένας νεκρός, 4 παιδιά και 3 γυναίκες στο νοσοκομείο.

Ιστιοφόρο σκάφος με 47 μετανάστες εντοπίστηκε το πρωί προσαραγμένο και ημιβιθυσμένο στην παραλία «Αρφίγκια» Νέου Οίτυλου Λακωνίας.

Μεταξύ των μεταναστών (15 άνδρες, 16 γυναίκες και 16 ανήλικοι) εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας, ενώ τέσσερις ανήλικοι και τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. Οι υπόλοιποι από τους επιβαίνοντες του σκάφους θα μεταφερθούν στο Γύθειο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των μεταναστών, είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους με το σκάφος τις προηγούμενες ημέρες από τα τουρκικά παράλια, ενώ βγήκαν με ίδιες δυνάμεις στην ξηρά. Παράλληλα, η σορός του άνδρα, που είχε καταλήξει κατά τη διάρκεια του πλου, μεταφέρθηκε από τους ίδιους έξω από το σκάφος.

Πρωινές ώρες σήμερα, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος πραγματοποίησε υποβρύχια αυτοψία για τυχόν εντοπισμό εγκλωβισμένων, με αρνητικά -μέχρι στιγμής- αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, στην περιοχή επιχειρούν για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων ένα περιπολικό σκάφος και ένα αεροσκάφος του ΛΣ, ενώ έρευνες διεξάγονται και από ξηράς.

