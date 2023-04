Life

“Ζήσε Αλλιώς”: Τι θα δούμε την Πέμπτη του Πάσχα

Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράζεται μαζί μας, καθημερινά στις 16:00, το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς». Πάρτε μία "γεύση" από το επεισόδιο της Πέμπτης.

Αγαπημένη παρουσιάστρια, με εμπειρία, επικοινωνιακό ταλέντο, αμεσότητα, αφοπλιστική ειλικρίνεια και αισιόδοξη ματιά, η Σοφία Αλιμπέρτη επέστρεψε, μετά από 14 χρόνια, στην τηλεόραση με μια σύγχρονη εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Στο «Ζήσε αλλιώς», αναζητά, ρωτά και μαθαίνει όλα εκείνα που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ψυχικής και σωματικής μας υγείας και ευεξίας.

Στο πλευρό της Σοφίας Αλιμπέρτη, συμπαρουσιαστής είναι ο Χειρουργός-Οδοντίατρος Κωνσταντίνος Δέδες για να αναδεικνύουν μαζί νέους τρόπους αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων. Ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Δρ. Κωνσταντίνος Ξένος, μοιράζεται μαζί μας καθημερινά χρήσιμες και αποτελεσματικές συμβουλές διατροφής και ευζωίας.

Μία ξεχωριστή στήλη, με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, θα μας παρουσιάζει, ανά διαστήματα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Το «Ζήσε Αλλιώς» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Μην υποτιμάτε διατροφικά τα όσπρια! Όμως, γιατί μας φουσκώνουν τόσο πολύ; Ο Κωνσταντίνος Ξένος με τη Σοφία Αλιμπέρτη έχουν όλες τις απαντήσεις!

Όλα όσα δεν ξέρουμε, αλλά θα έπρεπε να ξέρουμε για τον HPV θα μας τα πει ο Γ. Γ. της Ελληνικής Εταιρείας κολποσκόπησης και κλινικός καθηγητής, Ευριπίδης Μπιλιράκης.

Τι ρόλο παίζει η στοματική υγιεινή στην καθημερινότητά σας; Πόσο συχνά πλένουμε τα δόντια μας και για πόση ώρα; Μήπως, τελικά, κάνουμε σοβαρά λάθη και πρέπει ο Κωνσταντίνος Δέδες να μας τα υποδείξει;

Μπότοξ ή υαλουρονικό; Ιδού η απορία. Ποιες είναι οι διαφορές και τι πρέπει να επιλέξεις; Ο Δρ. Νίκος Μαντάς μας αναλύει.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» έρχεται καθημερινά στον ΑΝΤ1 για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος καθημερινά στις 16:00 μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

