Γεωργούλης: Το ΣΕΗ συνεδριάζει μετά τη σε βάρος του καταγγελία

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ μετά την καταγγελία κατά του μέλους του, ηθοποιού, Αλέξη Γεωργούλη.

Σε σχέση με την καταγγελία εναντίον του ευρωβουλευτή, ηθοποιού και μέλους του ΣΕΗ, κ. Αλέξη Γεωργούλη, το ΔΣ του ΣΕΗ δηλώνει τα εξής:

«Καταρχάς, όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή που οι επώνυμες καταγγελίες ακούστηκαν στον χώρο μας (Ιανουάριος 2021), εκφράζουμε ρητά και κατηγορηματικά την αλληλεγγύη μας σε κάθε άτομο που έχει βιώσει εργασιακή, έμφυλη, σεξουαλική ή άλλη βία, είτε έχει μιλήσει για αυτήν, είτε όχι. Οι λόγοι για τους οποίους τα άτομα που έχουν βιώσει τέτοιου είδους βία αποφασίζουν να μιλήσουν ή όχι, πότε αποφασίζουν να μιλήσουν και που, είναι απολύτως κατανοητοί.

Ως θεσμικό συνδικαλιστικό όργανο, καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε καταγγελλόμενη τέτοιου είδους συμπεριφορά και αναγνωρίζουμε το χρέος μας να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, ώστε τα θύματα να νιώθουν ασφαλή να μιλήσουν και να καταγγείλουν κάθε μορφή βίας, εργασιακής, έμφυλης κλπ, να εξασφαλίσουμε την προστασία τους και τους μηχανισμούς υποστήριξης και δικαίωσής τους με κάθε δυνατό τρόπο.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, άμεσα θα συνεδριάσουν τα αρμόδια καταστατικά όργανα του Σωματείου μας, τηρώντας τις καταστατικές μας διαδικασίες και θα αποφασίσουν συλλογικά για τις περαιτέρω ενέργειες μας. Άλλωστε το Σωματείο μας έχει αποδείξει εμπράκτως ότι λειτουργεί στο πλαίσιο των καταστατικών μας διατάξεων και με γνώμονα την προάσπιση των αξιών και αρχών που διέπουν την λειτουργία του, με στόχο την προστασία όλων των θυμάτων καταγγελλομένων συμπεριφορών, την επιβολή καταστατικών ποινών όπου κρίνεται, την αποτροπή τέτοιων περιστατικών στο μέλλον αλλά και τη συλλογική διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης για το τι σημαίνει εργασιακή βία, εκμετάλλευση των αδύναμων συναδέλφων, κατάχρηση εξουσίας και έμφυλη βία.

Το ΣΕΗ δεν λύγισε ποτέ και σε κανέναν, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε σε κόμματα, ούτε σε διευθυντικές θέσεις και απευθείας διορισμούς, ούτε στο δίκαιο του ισχυρού και γι αυτό απόδειξη είναι - μεταξύ άλλων (για όσους έχουν κοντή μνήμη) - οι εξοντωτικές αγωγές εναντίον του Σωματείου και συναδέλφων μας, για αυτήν μας ακριβώς τη δράση, τα εξώδικα, πλήθος υβριστικών αναφορών και στοχοποίηση του Σωματείου ως "σκευωρού" και πολλών άλλων μέσα στις δικαστικές αίθουσες, από τις οποίες - σημειωτέον - δεν λείψαμε ούτε μια μέρα.

Ο αγώνας για να μην μείνει πράγματι ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ και ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ, όπως αναγράφει το πανό μας σε κάθε πορεία, συνεχίζεται μαζικά και, κυρίως, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ.

#ΜΑΖΙ_ΔΥΝΑΤΟΙ».





