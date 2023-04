Πολιτική

Γεωργούλης – Βέλγοι δικαστές: Δεν κατηγορείται για τίποτα, γίνεται έρευνα

Τα νεότερα για την υπόθεση του ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη. Η πορεία των ερευνών σε βάρος του.

Του Ισαάκ Καρυπίδη

Οι δικηγόροι του κ. Γεωργούλη «έχουν σηκώσει τα μανίκια» και ετοιμάζουν την υπερασπιστική του γραμμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα πήραν μια πρώτη ενημέρωση για την υπόθεση από την εισαγγελία του Βελγίου και αναμένεται, αν δεν το έχουν ήδη κάνει να ζητήσουν στοιχεία του φακέλου.

Σύμφωνα με δήλωση βελγικής δικαστικής πηγής στον ΑΝΤ1, ο κ. Γεωργούλης σε αυτήν τη φάση δεν κατηγορείται για τίποτα. Αυτό που συμβαίνει είναι πως υπάρχει μια μήνυση εις βάρος του από την καταγγέλλουσα και εδώ και τρία χρόνια είναι σε εξέλιξη σχετική έρευνα.

Επισήμως δεν ξέρουμε ούτε το κατηγορητήριο, ούτε πολύ περισσότερο τα όποια αποδεικτικά στοιχεία έχουν συγκεντρώσει οι βελγικές αρχές. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένη δικογραφία ακόμη, καθώς η έρευνα των Βελγικών αρχών συνεχίζεται.

Ο λόγος άλλωστε, που έχει ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κ. Γεωργούλη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι γιατί θα πρέπει και ο ίδιος να καταθέσει στην εισαγγελία πριν οι βελγικές Αρχές αποφασίσουν αν υπάρχει λόγος η υπόθεση να φτάσει στα βελγικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία του Βελγίου σε αυτή τη φάση μπορεί να αρνηθεί να δώσει στοιχεία στους δικηγόρους του κ. Γεωργούλη, καθώς πρόκειται για έρευνα εν εξελίξει. Αν πάλι γίνει δεκτό ένα τέτοιο αίτημα, έχουν τη δυνατότητα οι δικηγόροι να δουν τα σχετικά έγραφα διαδικτυακά με κωδικούς που θα πάρουν από τις δικαστικές αρχές στο Βέλγιο.

Το σημερινό ραντεβού λοιπόν των Βέλγων δικηγόρων με την εισαγγελία ήταν απλά μια πρώτη επαφή για να ενημερωθούν για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Επίσης ανώτατος ευρωπαίος αξιωματούχος ερωτηθείς από τον ΑΝΤ1 για το αν γνωρίζει κάτι για την έρευνα που έκαναν οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές του κ. Γεωργούλη μετά τις φήμες που κυκλοφορούσαν, ότι, είναι αδύνατον να έχει γίνει κάτι τέτοιο.

Υπάρχει ένα όργανο εντός των ευρωπαϊκών θεσμών που μπορεί κάποιος να πάει να καταγγείλει κακοποιητική συμπεριφορά αλλά αυτό το όργανο κρατάει τις έρευνες του εφτασφράγιστο μυστικό.

Επίσης αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι ρωτήθηκαν οι αρχές του Βελγίου, απάντησαν ότι και αυτό είναι αδύνατον να γίνει καθώς η βελγική εισαγγελία δεν απαντά σε τέτοιες ερωτήσεις ειδικά όταν μια υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας.





