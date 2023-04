Πολιτισμός

Νότης Μαυρουδής: Δωρεά στη μνήμη του για τους νέους μουσικούς του Χαλανδρίου

Η οικογένεια του εκλιπόντα μουσικού προχώρησε μία δωρεά στη μνήμη του. Συγκίνηση στην παράδοση.

Η μνήμη του Νότη Μαυρουδή «αγκάλιασε» με τον πιο ζεστό, αλλά και ουσιαστικό τρόπο, τους νέους μουσικούς του Χαλανδρίου. Η οικογένειά του προχώρησε σε δωρεά μουσικών οργάνων στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του δήμου, αξιοποιώντας τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν αντί στεφάνων στην κηδεία του κορυφαίου συνθέτη, αλλά και δημότη της πόλης, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στην αρχή της χρονιάς.

Συγκεκριμένα αγοράστηκαν από την οικογένειά του και προσφέρθηκαν ένα ηλεκτρικό πιάνο, δύο βιολιά, μια βιόλα, ένα μαντολίνο, ένα κοντραμπάσο, καθώς και αρκετά αναλώσιμα.

Η παράδοση των μουσικών οργάνων έγινε από την οικογένεια παρουσία του δημάρχου Σίμου Ρούσσου και του υπεύθυνου οργάνωσης της Συμφωνικής Ορχήστρας Νίκου Χατζηελευθερίου, οι οποίοι μίλησαν με τα πιο ζεστά λόγια για τον Νότη Μαυρουδή και το έργο του, ενώ ο γιός του Χάρης, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος Χαλανδρίου, αναφέρθηκε τόσο στο έργο και στη στάση ζωής που κράτησε ο πατέρας του, όσο και στην αντίληψη που είχε για την τέχνη και την εκπαίδευση.

Να σημειωθεί πως ο Δήμος Χαλανδρίου έχει προγραμματίσει για το καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Ρεματιάς και μια συναυλία, η οποία θα είναι αφιερωμένη στο έργο και τη μουσική του Νότη Μαυρουδή.

