Κολομβία: Νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Τουλάχιστον τρεις εργαζόμενοι σε ορυχείο άνθρακα έχασαν τη ζωή τους όταν σημειώθηκε έκρηξη στις στοές του, στην κεντρική Κολομβία, ενώ τέσσερις συνάδελφοί τους «αγνοούνται» ακόμη, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Βρέθηκαν τρεις νεκροί, ανέφερε ο τοπικός Ερυθρός Σταυρός, σύμφωνα με τον οποίο άλλοι τέσσερις ανθρακωρύχοι εξακολουθούσαν να «αγνοούνται». Προηγούμενος απολογισμός, που δόθηκε από την πυροσβεστική, έκανε λόγο για τέσσερις ανθρώπους που σώθηκαν και επτά αποκλεισμένους σε στοά του ορυχείου. Το δυστύχημα έγινε περί τη 01:00 (τοπική ώρα· στις 09:00 ώρα Ελλάδας) στον δήμο Κουκουνουμπά, κάπου 90 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν καπνό να αναδίδεται από το ορυχείο και ανθρώπους με πολιτικά να πλησιάζουν κρατώντας φακούς. Σύμφωνα με αυτοδιοικητικό αξιωματούχο, τον Νικολάς Γκαρσία, η έκρηξη έγινε σε υπόγεια στοά που συνδέει τα ορυχείο Ελ Ρόμπλε και Ελ Μάντο. Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο αν λειτουργούσαν νόμιμα ή παράνομα.

Διευκρίνισε ότι το δυστύχημα έγινε σε «ζώνη όπου είχε δοθεί άδεια για εξορυκτική δραστηριότητα παραδοσιακού τύπου», αλλά οι αρχές προσπαθούν να επαληθεύσουν ακόμη αν τηρούνταν «οι όροι της εκμετάλλευσης». Έρευνα που διενεργείται αναμένεται να εξιχνιάσει τα αίτια της έκρηξης, πάντως σύμφωνα με τον δήμαρχο της Κουκουνουμπά, τον Χοσέ Μαρτίνες, η αρχική υπόθεση είναι πως οφειλόταν σε συγκέντρωση αερίου.

Οι τραγωδίες σε ορυχεία και μεταλλεία είναι συχνές στην Κολομβία, ειδικά σε ορυχεία που λειτουργούν παράνομα, στην Κουντιναμάρκα και άλλους κεντρικούς και βορειοανατολικούς νομούς. Οι αρχές καταμέτρησαν 1.262 τέτοια δυστυχήματα από το 2011 ως τον Μάιο του 2022. Γενικά, η χώρα θρηνεί περίπου 100 νεκρούς κάθε χρόνο στις τραγωδίες αυτής της φύσης.

Οι συγκεντρώσεις μεθανίου είναι η συχνότερη αιτία αυτών των δυστυχημάτων στην Κολομβία, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή άνθρακα στη Λατινική Αμερική.

Στα μέσα Μαρτίου, έκρηξη σε κοντινό ορυχείο, στον δήμο Σουτατάουσα στοίχισε τη ζωή σε 21 εργαζόμενους· αυτή ήταν μια από τις χειρότερες τέτοιες τραγωδίες των τελευταίων ετών. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει μακρά παράδοση εκμετάλλευσης ορυχείων.

