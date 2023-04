Πολιτισμός

Άλεκ Μπάλντουιν: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για τον φονικό πυροβολισμό στα γυρίσματα ταινίας

Γιατί αποσύρθηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του Άλεκ Μπάλντουιν, για τον θανάσιμο πυροβολισμό στα γυρίσματα της ταινίας "Rust". Τι λένε οι δικηγόροι του.

Η εισαγγελία του Νέου Μεξικού απέσυρε τις κατηγορίες σε βάρος του Άλεκ Μπάλντουιν για τον πυροβολισμό που προκάλεσε τον θάνατο της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς και τον τραυματισμό του σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα, στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» τον Οκτώβριο του 2021, όπως έγινε γνωστό από τους δικηγόρους του διάσημου ηθοποιού.

Σε βάρος του 65χρονου Μπάλντουιν είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς κατηγορείτο ότι επέδειξε «απερίσκεπτη» αδιαφορία για τα μέτρα ασφαλείας στα γυρίσματα.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από την απόφαση να αποσυρθεί η δίωξη σε βάρος του Άλεκ Μπάλντουιν, ενθαρρύνοντας τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης διερεύνησης των γεγονότων και των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα», ανέφεραν οι δικηγόροι του ηθοποιού, Λουκ Νίκας και Άλεξ Σπίρο.

Η έρευνα της αστυνομίας επικεντρώθηκε κυρίως στο πώς βρέθηκαν οι πραγματικές σφαίρες στα γυρίσματα, σε ένα ράντσο του Νέου Μεξικού, αφού κάτι τέτοιο απαγορεύεται, ακριβώς για να αποφεύγονται ατυχήματα. Οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η οπλουργός Χάνα Γκουτιέρες-Ριντ ήταν εκείνη που έβαλε τη σφαίρα στο όπλο που χρησιμοποίησε στη συνέχεια ο Μπάλντουιν.

Τον προηγούμενο μήνα, ο βοηθός σκηνοθέτη Ντέιβ Χαλς καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών με αναστολή, κατόπιν συμφωνίας με τις εισαγγελικές αρχές. Ήταν η πρώτη καταδίκη για την υπόθεση. Ο Ντέιβ Χαλς παραδέχθηκε πως επέδειξε «αμέλεια» αφού δεν έλεγξε τις σφαίρες του όπλου για να επιβεβαιώσει ότι δεν ήταν αληθινές και έδωσε στον Μπάλντουιν το όπλο, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ήταν «κρύο», δηλαδή «ασφαλές» στην αργκό του Χόλιγουντ.

