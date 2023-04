Κοινωνία

Δάφνη: Βρέθηκαν γκαζάκια κοντά στο σπίτι της διευθύντριας των φυλακών Κορυδαλλού

Συναγερμός σήμανε για σακίδιο που εντοπίστηκε στη Δάφνη.

Συναγερμός στην Δάφνη για γκαζάκια τα οποία βρέθηκαν σε σακίδιο κοντά στο σπίτι της Διευθύντριας των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ1, λίγο μετά τις 09:15 το πρωί διερχόμενος περαστικός από το σημείο ενημέρωσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι σε δρόμο της περιοχής υπάρχει ένα σακίδιο με τέσσερα γκαζάκια και ένα κερί.

Ο χώρος αποκλείστηκε από την Αστυνομία και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σε πολύ κοντινή απόσταση διαμένει η Διευθύντρια των φυλακών Κορυδαλλού.

