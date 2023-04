Κόσμος

Ερντογάν για Αγία Σοφία: από όταν την ανοίξαμε ως τζαμί είναι πάντα γεμάτη

Τι ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την προσευχή στην Αγία Σοφία.

Για μία ακόμη φορά, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκαλεί με τις δηλώσεις του σχετικά με το μνημείο της Ορθοδοξίας, την Αγία Σοφία, που μετατράπηκε σε τζαμί.

Μετά την πρωινή προσευχή της Παρασκευής στην Αγία Σοφία, ο Τούρκος πρόεδρος μετέβη για τη μεσημεριανή δεύτερη προσευχή στο Μπλε Τζαμί που βρίσκεται απέναντι από το πρώην χριστιανικό μνημείο για να πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του ανακαινισμένου πλέον τεμένους του Μιμάρ Σινάν και δεν έλειψαν οι αναφορές στην Αγία Σοφία και τη μετατροπή της σε τζαμί.

"Πραγματοποιήσαμε την προσευχή του Μπαϊραμιού στο τζαμί της Αγίας Σοφίας. Όπως γνωρίζετε, μετά από μια μεγάλη περίοδο στέρησης, ανοίξαμε ξανά την Αγία Σοφία προς λατρεία μια Παρασκευή πριν από 3 χρόνια. Δόξα τω Θεώ, από εκείνη την ημέρα κι έπειτα, η Αγία Σοφία είναι πάντα γεμάτη, πάντα ζωντανή. Μετά από πολύ καιρό, αυτή η επιθυμία εκπληρώνεται τώρα στο έπακρο. Την προσευχή της Παρασκευής μας σήμερα, την τελέσαμε στο Μπλε Τζαμί μας με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των έργων αποκατάστασης και της επανέναρξης της λειτουργίας του" ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

"Κοιτάξτε τώρα... Έχουμε στα χέρια μας ακόμη και τους μιναρέδες της Αγίας Σοφίας. Τους αποκαθιστούμε, τους ανοικοδομούμε. Για ποιο λόγο; Είπαμε ότι δεν αρκεί μόνο να ξύσουμε αυτή την αρνητική σφραγίδα από την Αγία Σοφία. Τη φροντίζουμε μετά από 86 χρόνια. Την ανοίξαμε, αλλά τώρα θα συνεχίσουμε τα οικοδομικά έργα. Το Μπλε Τζαμί και το σύμπλεγμα του είναι ένα έργο που μας κάνει υπερήφανους, πόσο μάλλον η αξιοθαύμαστη κατασκευή και αποκατάστασή του. Όταν κοιτάμε τους μιναρέδες. Αυτοί οι μιναρέδες που υψώνονται ψηλά στον ουρανό, μας κάνουν ιδιαίτερα υπερήφανους", είπε ακόμη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

