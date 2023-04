Life

“Rouk Zouk”: Εβδομάδα 2ης ευκαιρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες ομάδες θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία για να κερδίσουν, στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι της μεσημβρινής ζώνης με την Ζέτα Μακρυπούλια..

Ήρθαν, είδαν και απήλθαν! Αλλά, όπως στη ζωή, έτσι και στο «ROUK ZOUK» υπάρχει πάντα μία 2η ευκαιρία!

Από την Δευτέρα 24 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου στις 15:00, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται στο «ROUK ZOUK» Ομάδες που έπαιξαν, μας εντυπωσίασαν, μας χάρισαν άφθονο γέλιο, αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν.

«Τα Σαρδάμ», «Οι 4 Ιοί και ο Κόκκος», «Οι Σου-πιές», «Οι 6Ψ» και «Οι Ευτυχώς όχι Ανδριάννα» έρχονται στην «Εβδομάδα 2ης Ευκαιρίας» για να δοκιμάσουν ξανά τις δυνάμεις τους και, γιατί όχι, να φτάσουν μέχρι και το Πρωτάθλημα, αν κάνουν 5 νίκες!

Οι ομάδες της 2ης Ευκαιρίας έρχονται ανανεωμένες, αποφασισμένες και με πολύ κέφι για παιχνίδι, χορό και τραγούδι.

Ποιους θα ξαναδούμε από την Δευτέρα 24 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου;

Τα Σαρδάμ

Τα κορίτσια έρχονται με πολλή χαρά για να διεκδικήσουν τη νίκη. Φτιάχνουν καφέ στην Ζέτα και της αποκαλύπτουν τα μελλοντικά της σχέδια. Άραγε ποιο θα είναι το δικό τους μέλλον;

Οι 4 Ιοί και ο Κόκκος

Η Ζέτα μοιράζεται με την ομάδα τον κοινό φόβο που έχουν όλοι για το πρωινό ξύπνημα και αποκαλύπτει ποιος είναι ο ήχος που την ξυπνάει κάθε πρωί. Εσείς τι ήχο θα της προτείνατε;

Οι Σου-πιές

Η θεατρική ομάδα που μας χάρισε μοναδικές περιγραφές και μας έμαθε ποια είναι η «κίνηση της καμήλας», έρχεται τώρα με τη μοναδική Πένυ για να μας μάθει τα 8άρια! Τελικά, η Ζέτα θα καταφέρει να τα μάθει;

Οι 6Ψ

Μπορεί να μη μάθαμε ποτέ από πού βγαίνει το όνομα της ομάδας, αλλά μάθαμε τον ήχο που κάνει το μαστίγιο, το γνωστό σε όλους «Γουόπα». H Ζέτα θα τους κάνει ένα δώρο με πολλές χρήσεις, θέλετε, όμως, να μάθετε ποια άλλα χαρίσματα διαθέτει;

Οι Ευτυχώς όχι Ανδριάννα

Η ομάδα μάς αποκαλύπτει ποια είναι τα μυστικά της συγκατοίκησης και η Ζέτα παίρνει θέση. Η Ανδριάννα, άραγε, θα είναι αυτή τη φορά μαζί τους για να μάθουμε και τη γνώμη της, επί του θέματος;

Αυτά και άλλα πολλά θα συμβούν στην «Εβδομάδα 2ης Ευκαιρίας». Είστε έτοιμοι; Ο χρόνος αρχίζει από… «Rouk Zouk»!

Συντελεστές

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Project Manager : Μαρία Ντρούβα

Μαρία Ντρούβα Αρχισυντάκτης: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Ζαχαρίας Στιβακτάκης Σκηνοθέτης: Κώστας Υφαντής

Κώστας Υφαντής Β’ Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

#RoukZouk

Instagram: @roukzouk.official

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό που πήγαινε στο νοσοκομείο

Πάτρα: Ξυλοδαρμός ηλικιωμένου στη μέση της πλατείας

Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από την διαδρομή “Αγία Σοφία - Πλατεία Δημοκρατίας”