Barcelona Open: Τσιτσιπάς και Μάου αποκλείστηκαν στο διπλό

Εκτός διπλού στο τουρνουά της Βαρκελώνης ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που συνεχίζει στο μονό ανδρών.

Ανυπέρβλητο εμπόδιο αποδείχθηκαν για τους Στέφανο Τσιτσιπά και Νικολά Μάου οι περσινοί νικητές του «Barcelona Open», Γουέσλι Κούλχοφ/Νιλ Σκάπσκι (Νο1 στον κόσμο), οι οποίοι επικράτησαν στα προημιτελικά του διπλού ανδρών με 6-4, 3-6, 10-7.

Οι Κούλχοφ και Σκάπσκι ξεκίνησαν πολύ καλά απέναντι στο ελληνογαλλικό δίδυμο και με μπρέικ στο σερβίς του Μάου (στο 1-1), έφεραν το πρώτο σετ στα μέτρα τους, φτάνοντας στο 6-4.

Στο δεύτερο σετ οι Τσιτσιπάς και Μάου «αντέδρασαν», έκαναν μπρέικ στο 8ο γκέιμ κι εντέλει ισοφάρισαν σε 1-1, όμως στο σούπερ τάι-μπρέικ οι αντίπαλοί τους ήταν πολύ πιο αποτελεσματικοί. Ο πόντος που κέρδισε ο Σκάπσκι με winner για το 7-6 αποδείχθηκε καθοριστικός, με τους περσινούς φιναλίστ του US Open να φτάνουν στο 10-7 και στη νίκη.

Αντίπαλοί τους στον ένα ημιτελικό του διπλού ανδρών θα είναι οι Μποπάνα/Έμπντεν. Ο Τσιτσιπάς επικεντρώνεται πλέον στο μονό ανδρών του «Barcelona Open» και στον αυριανό (22/4, 14:30) ημιτελικό με τον Λορέντζο Μουζέτι.

