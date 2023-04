Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα: Επιστρέφει ο Κόντε

Διαθέσιμος είναι ο Πέδρο Κόντε, που είχε τραυματιστεί στην αρχή της σεζόν, για τον καθοριστικό αγώνα του Σαββάτου.

Μία πολύ μεγάλη «επιστροφή» είχε η αποστολή του ΠΑΣ Γιάννινα ενόψει του αυριανού (Σάββατο 22/4, 19:15), καθοριστικού αγώνα με τον Παναιτωλικό στους «Ζωσιμάδες» για την 4η αγωνιστική των play outs της Super League.

Ο λόγος για τον Πέδρο Κόντε, ο οποίος άφησε πίσω του τον πολύ σοβαρό τραυματισμό (ρήξη χιαστού) που υπέστη στην αρχή της σεζόν και είναι πλέον διαθέσιμος για τα τέσσερα κομβικά ματς που απομένουν και θα κρίνουν τη μάχη της παραμονής. Παράλληλα, ο Θανάσης Στάικος έχει ξανά στη διάθεσή του και τους Νώντα Παντελάκη και Κάρλες Σόρια, ενώ εκτός έμειναν οι Καραχάλιος, Ριένστρα και Σούλης.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΣ Γιάννινα για το ματς με τον Παναιτωλικό: Τσιντώτας, Αθανασίου, Σόρια, Πήλιος, Παντελάκης, Μπιλμπάο, Μορέιρα, Αλ. Λώλης, Κόντε, Νίνης, Ροσέρο, Παμλίδης, Εραμούσπε, Τζίμας, Τσάβος, Ράντου, Μπορτγακαράι, Τζίνο, Μπακαδήμας, Λιάσος, Σταματελόπουλος και Μπάλαν.

