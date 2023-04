Φιλιππίνες: Βρέθηκε ναυάγιο πλοίου με 1000 επιβάτες από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (εικόνες)

Ερευνητές έδωσαν λύση στο μυστήριο που υπήρχε για οκτώ δεκαετίες. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την ταυτότητα των επιβαινόντων στο πλοίο.

Έπειτα από οκτώ δεκαετίες μυστηρίου, η ανακάλυψη: ένα ιαπωνικό πλοίο το οποίο είχε τορπιλιστεί στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου με 1.000 επιβαίνοντες, στην πλειονότητά τους Αυστραλούς αιχμαλώτους, εντοπίστηκε στα ανοικτά των Φιλιππίνων.

Το Montevideo Maru εντοπίστηκε στις 18 Απριλίου σε βάθος μεγαλύτερο των 4.000 μέτρων στη Νότια Σινική θάλασσα, 110 χιλιόμετρα από τα ανοικτά του νησιού Λουσόν των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το Silentworld Foundation, ένα ινστιτούτο εναλίων αρχαιολογικών ερευνών. Η ανακάλυψη έγινε έπειτα από 12 ημέρες ερευνών με τη βοήθεια υποθαλάσσιου drone που ήταν εξοπλισμένο με σόναρ.

