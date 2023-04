Οικονομία

Κικίλιας - Τουρισμός: Ρεκόρ εισπράξεων το 2023 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εκτιμήσεις του Υπ. Τουρισμού για την πορεία της “βαριάς βιομηχανίας” της χώρας. Τι αναφέρει για τα ενθαρρυντικά μηνύματα, τα έργα υποδομής και την έλλειψη προσωπικού. Τι είπε για τις εκλογές.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ήταν το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας.

Αναφερόμενος στην πορεία του τουρισμού, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «στην Κέρκυρα το Πάσχα είχαμε 260 πτήσεις την Μεγάλη Εβδομάδα, οι 200 από το εξωτερικό. Στα Ιόνια νησιά είχαμε το 2022 αύξηση στον τουρισμό από 20% έως 30%».

«Το πρώτο δίμηνο του 2023 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας είχαμε πάνω από 1,2 εκ τουρίστες και αύξηση εισπράξεων άνω του 75% σε σχέση με το 2022. Στην Αθήνα δεν σταματήσαμε να έχουμε τουρισμό τον χειμώνα. Δεν χωράει μικροκομματική στην «βιομηχανία» της χώρας που στηρίζει την μέση οικογένεια», επεσήμανε ο κ. Κικίλιας.

Εκτίμησε ότι «το 2023 θα υπάρξουν τουριστικές εισπράξεις μεγαλύτερες από το ρεκόρ του 2019, λέγοντας πως το αγγίξαμε το 2022, οπότε είχαμε 17,6 δις ευρώ έσοδα, χωρίς τις αγορές της Ρωσίας και την Ουκρανίας λόγω του πολέμου, αλλά και της Κίνας που ήταν «κλειστή». Φέτος έχουμε 10 πτήσεις απευθείας την εβδομάδα από Καναδά, αυτό σημαίνει 1000 Καναδοί την ημέρα στην Ελλάδα».

Για την έλλειψη εργαζόμενων στον τουρισμό είπε πως «Μέσα στην πανδημία έκλεισε ο κλάδος και άνθρωποι αναγκάστηκαν να κάνουν άλλες εργασίες. Δεν γύρισαν όλοι στον κλάδο. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας με υποχρεωτική εφαρμογή. Υπάρχουν πολλοί σωστοί επιχειρηματίες στον κλάδο που προσέχουν το προσωπικό τους».

«Το διακύβευμα της επόμενης τετραετίας είναι τα βασικά έργα υποδομής στα νησιά και σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, όπως η διαχείριση αποβλήτων, οι χώροι στάθμευσης και τα δίκτυα), που θα πρέπει να γίνουν από όποια κυβέρνηση εκλεγεί. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο τουρισμός εισφέρει το 25% του ΑΕΠ της χώρας», είπε ο κ. Κικίλιας.

Για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού σημείωσε ότι «το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έχει νομοθετηθεί μέχρι το 2025. Το 2022 δώσαμε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη είναι σε ισχύ χιλιάδες voucher με τα οποία μπορεί κάποιος να κάνει διακοπές έως τις 30 Ιουνίου».

Σχετικά με τις κάλπες της 21ης Μαΐου και την προεκλογική περίοδο, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «Θα ήταν ευχής έργον να συνομιλήσουμε πολιτικά για τα σοβαρά θέματα που αφορούν πραγματικά την κοινωνία και τους πολλούς: για την οικονομία, την ακρίβεια, για το εάν το πρόγραμμα της αντιπολίτευσης είναι ρεαλιστικό», ενώ προσέθεσε πως «εμείς δεν βλέπουμε δεύτερη κάλπη, βλέπουμε μόνο μία κάλπη, στις 21 Μαΐου».

Ειδήσεις σήμερα:

S&P: αναβάθμιση των προοπτικών του αξιόχρεου της Ελλάδας

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν νέος προπονητής

Φιλιππίνες: Βρέθηκε ναυάγιο πλοίου με 1000 επιβάτες από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (εικόνες)