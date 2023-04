Παράξενα

Βόλος: βοσκοί ξυλοκόπησαν οδηγό

Ο άτυχος οδηγός, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και σπασμένο χέρι.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό βίας συνέβη στον Αλμυρό Βόλου, όταν βοσκοί, ξυλοφόρτωσαν οδηγό που θέλησε να περάσει μέσα από κοπάδι προβάτων που είχε κελίσει τον δρόμο, στον Κοκκινόβραχο.

Ο άνδρας, κατέληξε στο Νοσοκομείο του Βόλου με “ανοιγμένο” κεφάλι χθες βράδυ αφού ήρθε στα χέρια με τον βοσκό όταν εκείνος τους είπε να περιμένει να περάσουν τα πρόβατα. Ο βοσκός και ο αδελφός του διαπληκτίστηκαν με τον οδηγό και ο πρώτος πήρε μια πέτρα και τον χτύπησε στο κεφάλι.

Στη συνέχεια ο αδελφός του τον κλωτσούσε, με αποτέλεσμα να του σπάσει το χέρι. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ οι δύο δράστες έχουν συλληφθεί.

