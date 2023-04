Κόσμος

Μαδρίτη: νεκροί και τραυματίες από πυρκαγιά σε εστιατόριο

Ποια ήταν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στο εστιατόριο της Μαδρίτης.

Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι από τους οποίους σοβαρά, από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Παρασκευή το βράδυ σε εστιατόριο της Μαδρίτης, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων της ισπανικής πρωτεύουσας Samur.

Η Samur "παρείχε βοήθεια σε 12 ανθρώπους", εκ των οποίων δύο "είναι νεκροί", δήλωσε ο Μόντσε Μάρκος, αξιωματούχος της υπηρεσίας.

Από τους τραυματίες έξι "διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της Μαδρίτης σε κρίσιμη κατάσταση", ενώ οι άλλοι τέσσερις φέρουν πιο ελαφρά τραύματα, διευκρίνισε ο ίδιος.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες στο ιταλικό εστιατόριο Burro Canaglia & Resto στην κεντρική συνοικία Σαλαμάνκα.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην εφημερίδα El Pais, η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν σερβιτόρος χρησιμοποίησε φλόγιστρο για ένα πιάτο. Η φωτιά γρήγορα εξαπλώθηκε σε φυτά που στόλιζαν το εστιατόριο και στη συνέχεια στους τοίχους και το ταβάνι.

Όπως ανέφεραν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο ένας νεκρός είναι ο σερβιτόρος και ο άλλος ένας πελάτης.

Οι πελάτες του εστιατορίου δυσκολεύτηκαν να βγουν από το κτίριο, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην κεντρική είσοδο.

Από την πλευρά τους οι πυροσβέστες επεσήμαναν ότι έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο της πυρκαγιάς, καθώς το αρχηγείο τους βρίσκεται περίπου 400 μέτρα από το εστιατόριο και πολλοί από τους πελάτες έτρεξαν προς τα εκεί για να τους ενημερώσουν.

"Οι άνθρωποι πήγαν τρέχοντας στο αρχηγείο της πυροσβεστικής", γι' αυτό "ο χρόνος αντίδρασής μας στο περιστατικό ήταν πολύ μικρός: διότι οι μισές μας ομάδες έφτασαν στο σημείο τρέχοντας, ενώ οι υπόλοιπες με οχήματα", εξήγησε ο επικεφαλής των πυροσβεστών Κάρλος Μαρίν.

Η αστυνομία ερευνά το συμβάν.

