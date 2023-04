Αθλητικά

Open Βαρκελώνης: Ο Τσιτσιπάς στον τελικό

Στον τελικό του τουρνουά Βαρκελώνης πέρασε για τρίτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Στον τελικό του τουρνουά της Βαρκελώνης προκρίθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά από έναν ημιτελικό με συνεχείς ανατροπές, εξαιρετικές άμυνες από τους δύο τενίστες και πολλά break, ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του Ιταλού Λορέντζο Μουζέτι με 6-4, 5-7, 6-3 σε 2 ώρες και 29 λεπτά και αύριο (23/04) θα διεκδικήσει το τρόπαιο (μετρά 9 ήττες σε τελικούς τουρνουά ATP 500), με αντίπαλο το νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Ισπανού Κάρλος Αλκαράθ (που είναι ο κάτοχος του τίτλου) και του Βρετανού Ντάνιελ Εβανς.

Σημειώνεται ότι, στις δύο προηγούμενες συμμετοχές του στον τελικό της Βαρκελώνης, ο «Στεφ» έπεσε πάνω στον Ράφαελ Ναδάλ και γνώρισε ισάριθμες ήττες, πολύ εύκολα το 2018 (6-2, 6-1) και μετά από μεγάλη μάχη το 2021 (6-4, 6-7, 7-5).

Ο Μουζέτι πέτυχε δύο break στο πρώτο σετ (3ο και 7ο γκέιμ), αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο Τσιτσιπάς «απάντησε» άμεσα. Μετά το 3-4, μάλιστα, ο Ελληνας τενίστας «μεταμορφώθηκε», έκανε το break χωρίς να χάσει καν πόντο, κράτησε σχετικά εύκολα το σερβίς του και «έσπασε» εκ νέου το σερβίς του Ιταλού για να φτάσει στο 6-4.

Ανάλογη εικόνα, αλλά διαφορετική κατάληξη, είχε το δεύτερο σετ. Ο Μουζέτι έκανε break με το... καλημέρα και προηγήθηκε 2-0 και 3-1, με τον Τσιτσιπά να αντιδρά με τρία διαδοχικά κερδισμένα γκέιμ και να περνάει μπροστά 4-3, ενώ αμέσως μετά έχασε δύο ευκαιρίες να «σπάσει» ξανά το σερβίς του αντιπάλου του.

Στο 5-4 ο 24χρονος είχε ματς μπολ, το οποίο όμως έχασε και ξαφνικά... κατέρρευσε. Ο 21χρονος Ιταλός «έβγαλε» μεγάλες άμυνες, εκμεταλλεύθηκε κάποια λάθη του Τσιτσιπά και πήρε τρία συνεχόμενα γκέιμ, για να φτάσει στο 7-5.

Με κεκτημένη ταχύτητα, ο Ιταλός έφτασε σε break point με το ξεκίνημα του τρίτου και αποφασιστικού σετ, όμως ο Ελληνας τενίστας το «έσβησε» με καλό σερβίς και σμας και κράτησε το σερβίς του.

Αυτή η αλληλουχία άλλαξε την ψυχολογία των δύο παικτών, με τον Τσιτσιπά να δείχνει μεγάλη ωριμότητα στο παιχνίδι του, να αξιοποιεί τα λάθη του Μουζέτι και να φτάνει πολύ γρήγορα στο 4-0. Ο Ιταλός πήρε πίσω το ένα break και μείωσε σε 4-2, αλλά ο Τσιτσιπάς κράτησε την αυτοκυριαρχία του και έφτασε στο 6-3 και τη νίκη.

