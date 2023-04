Κόσμος

UNICEF: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα “Εγγύηση για το Παιδί” (εικόνες)

Στόχος του προγράμματος ήταν η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών με τη δημιουργία μοντέλων παρέμβασης και νέων θεσμικών εργαλείων





Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διετές Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα «Εγγύηση για το Παιδί» (“Child Guarantee)” το οποίο υλοποιήθηκε από το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος και με την υποστήριξη της Ευρωπαικής Επιτροπής Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο στόχος του προγράμματος ήταν η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών με τη δημιουργία μοντέλων παρέμβασης και νέων θεσμικών εργαλείων. Επίσης, με ομόφωνη απόφαση των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών δημιουργήθηκαν το Εθνικά Σχέδια Δράσης Έγγύηση για το Παιδί’ και η UNICEF υποστήριξε τη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης της Ελλάδας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ στις ΗΠΑ, Θανάση Κ.Τσίτσα





Το Πρόγραμμα «Εγγύηση για το Παιδί», ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 και η UNICEF ανέλαβε την υλοποίησή του σε 7 Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη με διαφορετική στόχευση σε κάθε ένα από αυτά ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και των νέων στην εκάστοτε χώρα. Για την Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της ΕΕ σε δείκτες που αφορούν το Παιδί, η στόχευση του Προγράμματος ήταν να εμπνεύσει την αναγκαία μεταρρύθμιση της παιδικής προστασίας, να ενισχύσει την αποιδρυματοποίηση, να προωθήσει τον θεσμό της αναδοχής και άλλων εναλλακτικών μορφών φροντίδας, καθώς και να ενισχύσει τις επαγγελματικές δεξιότητες και η συμπεριληπτική, χωρίς αποκλεισμούς, εκπαίδευση. Το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε ευάλωτες κατηγορίες παιδιών που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού όπως παιδιά που ζουν σε ιδρύματα, παιδιά με αναπηρίες, παιδιά Ρομά και παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της UNICEF, σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία και Ιταλία, το πρόγραμμα βοήθησε περισσότερα από 30.000 παιδιά και νέους και 16.000 φροντιστές ευάλωτων ομάδων. Οι επωφελούμενοι απέκτησαν πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, συμπεριληπτική εκπαίδευση, σχολικές δραστηριότητες, υπηρεσίες διατροφής και υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης, φροντίδας και προστασίας. Παράλληλα, σχεδόν 3.000 επαγγελματίες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών έλαβαν εκπαίδευση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και παρεμβάσεων για τα παιδιά.



Το Πρόγραμμα «Εγγύηση για το Παιδί» στην Ελλάδα υλοποιήθηκε με δράσεις οι οποίες οργανώθηκαν σε πέντε βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος, αφορούσε την στήριξη της αποϊδρυματοποίησης κυρίως μέσω της πρόληψης περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών και την πρόληψη απομάκρυνσής τους από τη βιολογική τους οικογένεια, καθώς και μέσω της μετεξέλιξης ιδρυμάτων από κλειστού τύπου σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτού τύπου για παιδιά και οικογένειες Η UNICEF συνεργάστηκε στενά με τις διοικήσεις και το επιστημονικό προσωπικό των ιδρυμάτων για την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων. Οι δράσεις του πρώτου πυλώνα υλοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν νέα εργαλεία και σύγχρονη μεθοδολογία παρέμβασης για τους επαγγελματίες παιδικής προστασίας (εκπαιδεύσεις, παροχή εποπτείας, υποστήριξη στο πεδίο) που βοηθούν ώστε κατά αρχάς το παιδί να μην απομακρυνθεί από την οικογένεια του όταν αυτό είναι προς το συμφέρον του.

Ο δεύτερος πυλώνας, αφορούσε την ενίσχυση της αναδοχής (η UNICEF συνεργάστηκε εδώ με τα Παιδικά Χωριά SOS) ως το πλέον ιδανικό μοντέλο προστασίας όταν ένα παιδί απομακρύνεται πλέον από το οικογενειακό του περιβάλλον. Έχοντας ένα καλά οργανωμένο σύστημα αναδοχής, το παιδί μεταβαίνει απευθείας σε ανάδοχη οικογένεια, λαμβάνοντας εξατομικευμένη φροντίδα, αποφεύγοντας την εισαγωγή σε ίδρυμα καθώς και τις αρνητικές για το παιδί συνέπειες που συνοδεύουν την είσοδό του σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Η αναδοχή είναι το μοντέλο που ισχύει σήμερα ως προσωρινό μέτρο φροντίδας του παιδιού σε ΕΕ, ΗΠΑ, Αυστραλία και αλλού. Παράλληλα, η UNICEF υποστήριξε τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του θεσμού της επαγγελματικής αναδοχής, ιδίως για τα παιδιά με αναπηρίες πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.



Οι δράσεις του τρίτου πυλώνα αφορούν στη θεσμοθέτηση και την πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου της Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για παιδιά άνω των 15 ετών που διαβιούν σε ιδρύματα. Το πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βασικό έτερο υλοποίησης την IRC Hellas. Πρόκειται για μια εναλλακτική μορφή φροντίδας εφήβων και νέων που αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτονόμησης και την ομαλή μετάβαση των εφήβων στην ενηλικίωση συμβάλλοντας παράλληλα στην αποφυγή της χρόνιας ιδρυματοποίησης. Μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου παιδιά άνω των 15 ετών και νέοι που ζουν ήδη σε ιδρύματα, έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε ένα πλαίσιο φροντίδας, μικρότερης κλίμακας, (σε διαμερίσματα έως 4 ατόμων), ενισχύοντας έτσι την αυτονομία τους και τις δεξιότητες ζωής του με υποστήριξη επαγγελματιών παιδικής προστασίας. Στόχος είναι η πιλοτική αυτή εφαρμογή να αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο και να δημιουργήσει έως 200 θέσεις για παιδιά και νέους.

Ο τέταρτος πυλώνας, που οι δράσεις του έγιναν σε συνεργασία με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), αφορούσε την επένδυση στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και εργασιακής ετοιμότητας για νέους από ευάλωτες ομάδες ώστε να μπορούν να εισέλθουν με αξιώσεις στην αγορά εργασίας. Τέλος, ο πέμπτος πυλώνας, αφορούσε την συμπεριληπτική εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στόχος ήταν η υποστήριξη εκπαιδευτικών και σχολείων για την ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων μάθησης για την ενεργή συμπερίληψη όλων παιδιών.



Η UNICEF ολοκληρώνοντας το πιλοτικό πρόγραμμα «Εγγύηση για το Παιδί» αξιολογεί ότι όλες οι φάσεις του ήταν επιτυχημένες υπογραμμίζοντας ότι το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο μεταρρυθμίσεων για να εφαρμοστεί πλήρως το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης Εγγύηση για το Παιδί» το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Αύγουστο 2022.

Σύμφωνα με την Μαριέλλα Μιχαηλίδου, Ειδική Παιδικής Προστασίας στο Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, «το Πρόγραμμα λειτούργησε ως μοχλός για μεταρρυθμίσεις στο χώρο της παιδικής προστασίας, για θεσμικές αλλαγές και μοντέλα που είναι εφαρμόσιμα καθώς και για να κινητοποιήσει αλλαγές στον τρόπο κατανόησης και αντιμετώπισης της παιδικής προστασίας. Υποστηρίχθηκε παράλληλα η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου και νέα πρωτοποριακά εργαλεία που ενισχύουν την επαγγελματική αναδοχή και την ημιαυτόνομη διαβίωση, μοντέλα που θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση που είχαμε από την Ελληνική πολιτεία ήταν καθοριστική και η προοπτική είναι να ενταχθούν τα μοντέλα και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν σε εθνικό επίπεδο για την περαιτέρω προώθηση της μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η παιδική προστασία στην χώρα μας».

