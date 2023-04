Πολιτική

Σουδάν - Έλληνες εγκλωβισμένοι: Επαφές Δένδια με Μπορέλ, Τσούνη και Φλώρο

Συνεχείς είναι οι επαφές και οι διαβουλεύσεις, με στόχο τον απεγκλωβισμό του τριψήφιου αριθμού Ελλήνων που βρίσκονται "στην δίνη του εμφυλίου".

Στο πλαίσιο συνεχών ενεργειών για παροχή βοήθειας στους Έλληνες στο Σουδάν και συντονισμού των προσπαθειών πιθανής επιχείρησης εκκένωσης τους όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε δύο φορές το Σάββατο με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Υπενθυμίζεται πως τηλεφωνική συνομιλία με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ είχε ο Νίκος Δένδιας και την Παρασκευή, μετά την αποστολή επιστολής του σχετικά με την «άκρως ανησυχητική κατάσταση στο Σουδάν».

Στην επιστολή του προς τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ, την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωνε την ιδιαίτερη ανησυχία του για την ασφάλεια των Ελλήνων, μεταξύ των οποίων και των 2 τραυματιών, και λοιπών Ευρωπαίων πολιτών στο Σουδάν, αναφέροντας και τις προσπάθειες της χώρας μας για την προστασία τους και τον απεγκλωβισμό τους όταν οι συνθήκες τον επιτρέψουν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμιζε τη σημασία του συντονισμού των κρατών - μελών της ΕΕ και τον πρωτεύοντα ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον άμεσο και ασφαλή απεγκλωβισμό των Ελλήνων, καθώς και των λοιπών Ευρωπαίων πολιτών.

Επιπλέον, ενημέρωνε για τη θέση της Ελλάδας σχετικά με την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και διεξαγωγής διαλόγου συμφιλίωσης μεταξύ όλων των αντιμαχόμενων πλευρών για την εξασφάλιση σταθερότητας και ενότητας του Σουδάν.

Τέλος, τόνιζε την πρωταρχική σημασία που έχει η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν για την ασφάλεια στο Κέρας της Αφρικής.

Σε συνέχεια της επικοινωνίας με τον Ζοζέπ Μπορέλ, ο Νίκος Δένδιας επικοινώνησε, επίσης, το Σάββατο και με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη και με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνο Φλώρο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η παροχή βοήθειας στους Έλληνες στο Σουδάν και οι προσπάθειες απεγκλωβισμού τους.

Αυτή τη στιγμή 120 Έλληνες και Κύπριοι έχουν δηλώσει πως θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αποστολή απεγκλωβισμού από το Σουδάν όταν αυτό γίνει εφικτό, ενημέρωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως εξήγησε, όταν υπάρξει εκεχειρία το ζητούμενο είναι από εκεί όπου βρίσκονται οι Έλληνες να πάνε στο αεροδρόμιο, μέσω ασφαλούς διόδου.

