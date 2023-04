Οικονομία

“Σπίτι μου”: Πάνω από 18000 οι αιτήσεις νέων για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες είναι οι αιτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί. Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για να “τρέξει” η διαδικασία.

Έντονο είναι το ενδιαφέρον των νέων για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» που αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων προς νέους/νέες και νέα ζευγάρια, ηλικίας από 25 ετών έως 39 ετών, για αγορά πρώτης κατοικίας.

Αυτό, άλλωστε, αποδεικνύει ο αριθμός των αιτήσεων, η υποβολή των οποίων ξεκίνησε τη Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα και, συγκεκριμένα, έως και την Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023, οι αιτήσεις έφτασαν τις 18.895. Από αυτές, έχουν προεγκριθεί από τις τράπεζες 996, με μέσο ποσό δανείου 111.000 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη για διπλασιασμό σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα, ηλικίας από 25 έως 39 ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας εκ των δύο είναι ηλικίας από 25 έως 39 ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, που δεν διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία τους και ικανοποιούν τα εισοδηματικά κριτήρια, που έχουν τεθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το ετήσιο εισόδημα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο είναι εκείνο που ισχύει για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης (για το 2023 ισχύουν τα εξής: 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για ζευγάρι, συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί και 27.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).

Το κύριο όφελος για τους νέους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Σπίτι μου», είναι ότι εξασφαλίζουν χαμηλότερη δόση για την αποπληρωμή του δανείου, καθώς το 75% του ποσού χορηγείται άτοκα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και το τραπεζικό επιτόκιο εφαρμόζεται στο υπόλοιπο 25% του ποσού. Αξιοσημείωτο είναι ότι, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και για όσους αποκτήσουν την ιδιότητα αυτή κατά τη διάρκεια αποπληρωμής, τα δάνεια χορηγούνται άτοκα, με 100% επιδότηση του επιτοκίου από τη ΔΥΠΑ. Έτσι, το επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο του αντίστοιχου επιτοκίου που χρεώνουν κανονικά οι τράπεζες ή είναι μηδενικό για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και η διάρκεια τα 30 έτη, ενώ μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το πρόγραμμα υποστηρίζει τη δανειοδότηση για ακίνητα που θα χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία, έχουν εμπορική αξία έως 200.000 ευρώ, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συμβόλαιο αγοράς, έχουν μέγεθος έως 150 τ.μ., έχουν παλαιότητα τουλάχιστον 15 έτη κατά τον χρόνο της αγοράς, όπως προκύπτει από την άδεια κατασκευής και βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής.

Πρόσθετα πλεονεκτήματα των δανείων που θα εκταμιευθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι ότι:

Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά του ν. 128/1975.

Το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα φακέλου για κάθε δυνητικό δανειολήπτη.

Δεν επιτρέπεται να ζητηθεί εγγύηση τρίτου για τη χορήγηση του δανείου.

Ξεκίνησε και το πρόγραμμα «Κάλυψη»

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εγκαταστάθηκε στο νέο της σπίτι η πρώτη οικογένεια που εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Κάλυψη» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη δωρεάν στέγαση ευάλωτων νέων σε ιδιωτικές κατοικίες, με καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο.

Το πρόγραμμα «Κάλυψη» απευθύνεται σε νέους, ηλικίας 25-39 ετών, που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Στόχος, στη φάση αυτή, είναι να στεγαστούν 3.000 ωφελούμενοι, με την αξιοποίηση τουλάχιστον 1.000 κατοικιών.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο, μέσω του προγράμματος, το Δημόσιο καλύπτει για τρία χρόνια το κόστος μίσθωσης ιδιωτικών κατοικιών που διατέθηκαν για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ», το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος λαμβάνουν επιπλέον τις δαπάνες μετακόμισης του νοικοκυριού και μεταφοράς της οικοσκευής τους, ενώ οι ιδιοκτήτες, εκτός από το εγγυημένο μίσθωμα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ενοίκιο που εισέπρατταν, μέσω του «ΕΣΤΙΑ», συν τον πληθωρισμό του 2022, καλύπτονται και για τυχόν φθορές, που διαπιστώνονται στα ακίνητα, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλαταμώνας: Φονική πρόσκρουση λεωφορείου σε δύο αυτοκίνητα στην ΛΕΑ (εικόνες)

Σουδάν: Εκκένωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Χαρτούμ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από την διαδρομή “Αγία Σοφία - Πλατεία Δημοκρατίας”