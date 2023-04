Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Οδοιπορικό στην Ίμβρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου βρέθηκαν στην Ίμβρο τις ημέρες του Πάσχα και ετοίμασαν ένα οδοιπορικό γεμάτο εικόνες, χρώματα και αρώματα από το νησί και τους Έλληνες που ζουν σε αυτό.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με ένα οδοιπορικό στην Ίμβρο.

Στο σημερινό τους βίντεο, Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, παρουσιάζουν μια διαφορετική εκπομπή από την Ίμβρο, όπου βρέθηκαν από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα, μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Υπουργό εξωτερικών, Νίκο Δένδια και πολλούς φίλους από την Ίμβρο όπως:

οι εκπαιδευτικοί Ιωακείμ Καμπουρόπουλος και Στέλιος Μπερμπέρης που τους μίλησαν για τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία και το μέλλον του ελληνισμού στο νησί

η Άννα Κουτσομάλη που άνοιξε το σπίτι της το Πάσχα και μίλησε για τις παραδόσεις της Ίμβρου και το Πασχαλινό γεμιστό κατσικάκι με ρύζι που ετοίμασε

η κ. Στυλιανή που διηγήθηκε την ζωή της στο Ευλάμπιο και η κ. Κούλα που τους κέρασε καφέ και

ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου, Κύριλλος, που συγκίνησε με τα λόγια του για το τι σημαίνει η Ανάσταση στην Ίμβρο

Είναι ένα οδοιπορικό με εικόνες από τους Αγίους Θεόδωρους, την Παναγία, τα Αγρίδια, το Ευλάμπιο, το Κάστρο και τους ιστορικούς ναούς τους…και πολλά άλλα…ένα επεισόδιο διαφορετικό, συγκινητικό και απολαυστικό!

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Πλαταμώνας: 19χρονος ο νεκρός στο τροχαίο με λεωφορείο και δύο ΙΧ (εικόνες)

Μυλωνάκης: Η Ελληνική Λύση έστησε την “αποστασία” μου για να βάλει Χρυσαυγίτη στην θέση μου (βίντεο)

Ηράκλειο - τροχαίο: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 22χρονου Γιάννη (εικόνα)